Vitória perde duelo direto contra o Fortaleza e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Pedro Carreiro
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 18:06
O Vitória segue sem saber o que é vencer como visitante no Brasileirão. Na tarde deste sábado (13), o Leão da Barra acumulou sua sétima derrota em 12 jogos fora de casa ao perder por 2 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. No segundo jogo sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, a equipe pouco produziu ofensivamente e mostrou fragilidade defensiva e deixou pontos escapar contra um rival direto na luta contra o rebaixamento.
O primeiro tempo foi equilibrado até os 30 minutos, quando Breno Lopes abriu o placar para o Leão do Pici em um lance marcado por falhas coletivas da defesa rubro-negra. A partir daí, o Fortaleza passou a controlar a partida.
Logo no primeiro minuto da etapa final, Bruno Pacheco ampliou em mais uma jogada mal defendida pelo Vitória. Depois disso, os visitantes não conseguiram esboçar reação e só evitaram uma goleada graças às boas defesas de Arcanjo.
Com o resultado, o Vitória permanece momentaneamente na 17ª colocação, com 22 pontos. No entanto, pode ver Vasco e Santos, ambos com a mesma pontuação e ainda a jogar na rodada, se distanciar, além de ser ultrapassado pelo Juventude, 18º colocado com 21 pontos, que também entra em campo.
Independentemente do que ocorrer no complemento da rodada, o Leão da Barra volta a campo no próximo sábado (20), contra o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada.
Fortaleza 2x0 Vitória
Embalado pela torcida na capital cearense e querendo mostrar serviço ao novo treinador Martín Palermo, o Fortaleza começou a partida com as linhas bem avançadas, buscando constantemente levantar a bola na área. Apesar da pressão inicial, foi o Vitória quem criou a primeira grande chance. Aos seis minutos, Cantalapiedra recuperou a bola no campo de ataque e acionou Kayzer, que bateu cruzado, rasteiro, para fora.
Os donos da casa mantiveram sua proposta e responderam aos 12 minutos. Bruno Pacheco dominou pela esquerda e cruzou na área para o também lateral Mancuso, que chegou batendo de primeira, soltando uma bomba. A bola parecia ter endereço certo, mas explodiu em Ramon e saiu pela linha de fundo.
A partida seguiu equilibrada, com o Fortaleza controlando a posse, enquanto o Vitória adotava uma postura mais reativa, criando perigo justamente dessa forma. Em duas oportunidades seguidas, aos 24 e 25 minutos, os visitantes quase marcaram.
Primeiro, após boa troca de passes, Erick recebeu na ponta direita e finalizou de canhota para boa defesa de João Ricardo. Logo depois, Rául Cáceres cruzou rasteiro na entrada da área e Willian Oliveira chegou batendo de primeira, mas mandou por cima.
No entanto, justamente quando o Leão da Barra começava a se sentir mais confortável no jogo, o Tricolor do Pici abriu o placar aos 30 minutos em um lance marcado por falhas defensivas.
Em sequência, Halter e Cáceres afastaram mal e Ramon acabou perdendo disputa no alto e a bola sobrou na entrada da área. Osvaldo, em vez de disputar o lance, já se adiantava para puxar o contragolpe, acreditando que o lateral ficaria com a bola. Só que Mancuso se antecipou, entrou na área e acabou sendo “desarmado” pelo próprio companheiro Breno Lopes. A sobra ficou limpa, e o atacante bateu cruzado, rasteiro, para fazer 1 a 0.
O Vitória sentiu o gol e pouco produziu até o fim da primeira etapa, voltando a ocupar o campo ofensivo apenas nos acréscimos. Já o Fortaleza, mais cauteloso, preferiu administrar a vantagem, mantendo a posse de bola e evitando riscos.
Logo no primeiro minuto após a volta do intervalo, os donos da casa aproveitaram mais uma falha coletiva do sistema defensivo do Vitória e ampliaram o marcador. Bruno Pacheco avançou pelo lado esquerdo sem ser incomodado pelos defensores rubro-negros, que praticamente estenderam um tapete vermelho para o lateral invadir a área e finalizar cruzado, fazendo o segundo gol.
Na sequência, o Leão da Barra tentou se lançar ao ataque em busca de uma reação, mas pouco produziu e ainda sofreu atrás, só não levando mais gols graças a Lucas Arcanjo. Aos 13 minutos, Bruno Pacheco subiu bem de cabeça e testou firme para o chão, obrigando o goleiro a espalmar a bola, que ainda bateu na trave. No rebote, Mancuso ficou com a sobra e finalizou para nova defesa de Arcanjo, que ainda parou o chute de Lucero no segundo rebote.
Depois dos 15 minutos, a equipe de Rodrigo Chagas mostrou leve melhora com as entradas de Matheuzinho e Dudu nos lugares de Osvaldo e Willian Oliveira, respectivamente. Apesar de passar a ter mais posse de bola, o Leão da Barra foi praticamente a defesa tricolor, que soube cozinhar o jogo. O único momento de maior momento do rubro-negro foi já nos acrescimos, quando Renzo cabeceou cruzamento de Ramon na trave.
Fortaleza 2 x 0 Vitória - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo Santos), Matheus Pereira e Lucca Prior (Lucas Crispim); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Bareiro). Técnico: Martín Palermo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
Gols: Breno Lopes, aos 30 minutos do 1º tempo, e Bruno Pacheco, no 1º minuto do 2º tempo
Cartões Amarelos: Lucero, Pierre e Brítez (Fortaleza); Camutanga, Baralhas, Kayzer, Cantalapiedra, Cáceres e Dudu (Vitória)
Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP);
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).