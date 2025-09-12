LENDAS DO BOXE

Elevador Lacerda é iluminado de verde em evento da Spaten com Popó, Hebert e Bia Ferreira

Trio de boxeadores baianos aciona iluminação especial no cartão postal

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 21:33

Evento da Spaten no Elevador Lacerda Crédito: Arisson Marinho

O Elevador Lacerda, um dos principais cartões-postais de Salvador, ganhou iluminação verde na noite desta quinta-feira (11) durante o Desafio de Força Spaten. A ação reuniu três grandes nomes do boxe brasileiro: Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial, Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio 2020, e Bia Ferreira, campeã mundial e medalhista de prata nos Jogos de Paris 2024.

O trio apertou o botão simbólico que acendeu o monumento, em um momento que representou a energia, a disciplina e a força do boxe. O evento foi promovido pela cerveja Spaten, marca premium da Ambev, como parte da programação que antecede o Spaten Fight Night II, marcado para o próximo dia 27, em São Paulo.

Teste de força da Spaten no Elevador Lacerda 1 de 5

Além da iluminação especial, o público presente acompanhou relatos inspiradores dos atletas. Popó, que completou 50 anos este ano, destacou a importância da iniciativa.

“Lutar no Spaten Fight Night foi exatamente o presente que eu pedi para comemorar meus 50 anos. Quando apareceu o convite, eu falei: pronto, está aí a comemoração! Eu acredito que essa oportunidade foi uma bênção, e a vitória eu vou dedicar a todos que são apaixonados e fãs do boxe”, afirmou o ex-campeão mundial, emocionado