Popó substitui Vitor Belfort e vai protagonizar duelo de Boxe x MMA contra Wanderlei Silva

O pugilista baiano encara o "Cachorro Louco" no evento principal do Spaten Fight Night, no próximo dia 27

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:00

Popó é tetracampeão mundial de boxe
Popó é tetracampeão mundial de boxe Crédito: Divulgação

O Spaten Fight Night 2 ganhou uma nova luta principal de peso. Após a saída de Vitor Belfort por lesão, a organização anunciou que o baiano Acelino “Popó” Freitas será o responsável por enfrentar Wanderlei Silva, no dia 27 de setembro, em São Paulo. O anúncio foi feito neste domingo (7), durante o programa Fantástico, da TV Globo, que também transmitirá o evento, assim como o Combate.

O duelo coloca frente a frente dois gigantes do esporte brasileiro em mais um capítulo do clássico Boxe x MMA. A luta será disputada sob as regras do boxe e não terá limite de peso.

Aos 49 anos, Wanderlei Silva retorna aos ringues após seis anos de inatividade. Ex-campeão do PRIDE e membro do Hall da Fama do UFC, o “Cachorro Louco” soma 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e uma luta sem resultado em sua carreira no MMA. Sua última apresentação foi em 2018, quando perdeu para Quinton “Rampage” Jackson.

Do outro lado estará Acelino “Popó” Freitas, tetracampeão mundial de boxe e um dos maiores nomes da história do esporte no Brasil. Com cartel profissional de 41 vitórias (34 nocautes) e apenas duas derrotas, o baiano segue ativo em lutas de exibição no Fight Music Show, onde já enfrentou nomes como Whindersson Nunes, Kléber Bambam, Duda Nagle e José Pelé Landy.

Em declaração ao Fantástico, Popó disse estar motivado com o novo desafio: “Minha vida sempre foi um desafio constante. Quando veio o convite para lutar contra o Wanderlei, achei que encaixava legal. Ele foi top no PRIDE e no UFC, e agora quero ver como se sai no boxe. Vai dar uma luta boa.”

Popó

Duda Nagle em treino e em encarada com Popó por Reprodução
Popó no Fight Music Show 5 por Reprodução/Instagram
Popó comemora após nocautear Bambam em 36 segundos por Mariana Lima de Almeida/Fight Music Show
Bambam e Popó em luta por Reprodução/Canal Combate
1 de 4
Duda Nagle em treino e em encarada com Popó por Reprodução

Saída de Vitor Belfort

A luta entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort era uma das mais aguardadas do evento, já que marcaria a revanche de um clássico do MMA brasileiro. No primeiro encontro, em 1998, no UFC Brasil, Belfort venceu em apenas 44 segundos, com um nocaute arrasador.

Contudo, a tão esperada revanche foi adiada novamente. Belfort sofreu uma concussão de grau 3 durante os treinos e precisou deixar o card. De acordo com a organização, o duelo entre os rivais deve ser remarcado para 2026.

Card do Spaten Fight Night 2

Apesar da mudança na luta principal, o restante do card segue inalterado. A noite contará com Beatriz Ferreira defendendo o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez contra a uruguaia Maira Moneo, em disputa pelo cinturão peso-leve (61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Também estão confirmados o confronto entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, valendo o cinturão brasileiro de boxe na categoria peso médio (74kg), e a luta de MMA entre Thiago Manchinha, campeão do Shooto Brasil, e Wanderson Barcellos, detentor do título da organização MAC – Martial Arts Championship.

