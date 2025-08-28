LUTA

Popó responde críticas e diz por que não enfrentou Belfort: ‘Quem não quis foi ele’

Ex-boxeador afirma que decisão não foi sua e explica critérios para escolher lutas de exibição

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:24

Popó Crédito: Reprodução

Acelino “Popó” Freitas usou as redes sociais nesta quarta-feira (27), para responder a críticas e esclarecer rumores sobre uma luta que não se concretizou contra Vitor Belfort. Segundo o multicampeão de boxe, o embate não aconteceu por decisão do ex-lutador do UFC.

Em 2024, a possibilidade da luta começou a ser discutida, mas não saiu do papel. Popó explicou que divergências sobre o tamanho das luvas e o peso do combate impediram o confronto. “Outra coisa, eu não fico desafiando. As pessoas que me desafiam e eu escolho com quem quero lutar, com quem quero fazer a brincadeira. Vem um bocado de babaca falando merda. ‘Por que não luta com o Vitor?’. Meu amigo, quem não quis lutar não foi eu, foi o Vitor. Ele quer pegar o Wanderlei Silva, que é um cara top na modalidade dele. Ninguém nem sabe que o Vitor lutou contra Evander Holyfield, porque ele fez uma merd* tão grande de querer acabar logo e não deixou o cara, que pegou a luta com 15 dias porque o [Oscar] de la Hoya teve covid. [...] O cara queria lutar com mais de 20 quilos, queria usar uma luva que pudesse me agarrar”, afirmou Popó em stories no Instagram.

O ex-boxeador reforçou que uma luta com Belfort só seria viável se fosse exclusivamente com regras de boxe, sem misturas com MMA.

Popó também comentou sobre a escolha de suas lutas de exibição, destacando a importância da divulgação do esporte e do retorno financeiro. Nesta nova fase da carreira, ele já enfrentou Whindersson Nunes, José “Pelé” Landy, Júnior Dublê, Kleber Bambam, o empresário Guilherme Grillo, Jorge “El Chino” Miranda e Duda Nagle.

“Muita gente sabe que faço para divulgar o esporte, e, fora isso, ainda faturo uma graninha bacana com meus patrocinadores que divulgo nas redes sociais. Você só reclama, só fala. Deixa eu me divertir, divulgar meu esporte. O que gosto de fazer. Vejo as pessoas só criticando, só falando. Velho, vai cuidar da sua vida, vai procurar o que fazer”, disse o soteropolitano aos haters.