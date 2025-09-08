ENCONTRO

Hebert Conceição e Bia Ferreira se encontram com fãs em Salvador em evento gratuito

Iniciativa também contará com a presença de Flávio Canto, medalhista olímpico e apresentador, que atuará como mestre de cerimônia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:13

Salvador terá um encontro especial com dois dos maiores nomes do boxe brasileiro. Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio 2020, e Bia Ferreira, campeã mundial e medalhista de prata em Paris 2024, vão participar do Desafio de Força Spaten, na próxima quinta-feira (11), na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, a partir das 17h. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O evento é uma oportunidade única para o público soteropolitano se aproximar dos atletas e vivenciar a energia do ringue antes do Spaten Fight Night II, que terá transmissão ao vivo pela TV Globo no dia 27 de setembro. Além da interação com Hebert e Bia, o público poderá participar de atividades como projeções, dinâmicas e experiências imersivas que destacam a força e a disciplina do boxe.