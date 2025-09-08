Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hebert Conceição e Bia Ferreira se encontram com fãs em Salvador em evento gratuito

Iniciativa também contará com a presença de Flávio Canto, medalhista olímpico e apresentador, que atuará como mestre de cerimônia

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:13

Hebert Conceição e Bia Ferreira
Hebert Conceição e Bia Ferreira Crédito: Divulgação

Salvador terá um encontro especial com dois dos maiores nomes do boxe brasileiro. Hebert Conceição, campeão olímpico em Tóquio 2020, e Bia Ferreira, campeã mundial e medalhista de prata em Paris 2024, vão participar do Desafio de Força Spaten, na próxima quinta-feira (11), na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, a partir das 17h. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O evento é uma oportunidade única para o público soteropolitano se aproximar dos atletas e vivenciar a energia do ringue antes do Spaten Fight Night II, que terá transmissão ao vivo pela TV Globo no dia 27 de setembro. Além da interação com Hebert e Bia, o público poderá participar de atividades como projeções, dinâmicas e experiências imersivas que destacam a força e a disciplina do boxe.

A iniciativa também contará com a presença de Flávio Canto, medalhista olímpico e apresentador, que atuará como mestre de cerimônia, fortalecendo a conexão do evento com o universo das artes marciais. O encontro promete unir esporte, cultura e tradição em um dos espaços mais emblemáticos de Salvador, celebrando o talento dos atletas baianos e nacionais.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Neymar convocado? Felipe Melo dá palpite e fala das escolhas de Ancelotti

Neymar convocado? Felipe Melo dá palpite e fala das escolhas de Ancelotti
Imagem - Coluna: A SAF, o Vitória e o tiozão do zap

Coluna: A SAF, o Vitória e o tiozão do zap
Imagem - Disney se manifesta após atitude polêmica de funcionário com filho de Raphinha

Disney se manifesta após atitude polêmica de funcionário com filho de Raphinha

MAIS LIDAS

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
01

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
02

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
03

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia
04

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia