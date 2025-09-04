REVANCHE CANCELADA

Vitor Belfort sofre concussão e não enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2

Belfort sofreu uma concussão cerebral de grau 3 e foi aconselhado por médicos a não retornar aos ringues neste ano

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:41

Vitor Belfort Crédito: Reprodução

O lutador Vitor Belfort não participará mais do Spaten Fight Night 2, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, onde enfrentaria Wanderlei Silva. Durante a preparação para o confronto, Belfort sofreu uma concussão cerebral de grau 3. Após exames detalhados, incluindo diversas ressonâncias magnéticas e tomografias, uma junta médica formada por especialistas brasileiros e americanos recomendou que o atleta não volte aos ringues neste ano.

O Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, professor de neurocirurgia e especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), explicou a situação: “O atleta Vitor Belfort apresentou, durante os treinamentos, um quadro de concussão cerebral, com importantes sintomas durante o último episódio, associado a alterações dos exames de imagem. Pelo ocorrido, não há previsão do retorno do mesmo em tempo hábil para participar do combate do dia 27 de setembro. Somente após reavaliações periódicas clínicas, de imagem e de funções cerebrais, é que será definido o seu retorno à prática esportiva específica”.

Cinthia Klumpp, diretora de marketing da Spaten, também lamentou o episódio: “Antes de tudo, lamentamos o ocorrido e torcemos pela pronta recuperação do Vitor. Estamos dando todo o suporte para ele e sua equipe no momento e, infelizmente, lesões fazem parte do dia a dia dos atletas. Sabemos das expectativas das pessoas em torno dessa revanche, porém, em primeiro lugar está a integridade física dos lutadores”.

O próprio Belfort se manifestou sobre o afastamento: “Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%”.

O evento segue confirmado

Apesar da baixa, a segunda edição do Spaten Fight Night, exclusivo para convidados, com transmissão pela Globo, Canal Combate e Globoplay, está mantida para o dia 27 de setembro. O anúncio do novo adversário de Wanderlei Silva será feito neste domingo (7).

Segundo Klumpp, “a escolha do novo adversário para a luta principal da noite com Wanderlei Silva se baseará em critérios técnicos que atenderão às expectativas do público e resgatam a valorização e seriedade das artes marciais”.

Wanderlei Silva também comentou a mudança: "Lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Spaten Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do Cachorro Louco seja com quem for. E um recado ao meu adversário: ‘saiba que ainda aguardo uma revanche contra você’".

A organização confirmou que a revanche entre Belfort e Silva já está reagendada para 2026, condicionada à liberação médica de Belfort.