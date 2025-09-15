SITUAÇÃO DELICADA

Risco de rebaixamento do Vitória dispara após derrota para o Fortaleza

O revés fez as chances de queda irem de 40,3% para 50,3%

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:32

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota por 2x0 para o Fortaleza, no último fim de semana, foi um duro golpe para o Vitória. Além de desperdiçar a chance de deixar a zona de rebaixamento, o time viu suas probabilidades de queda aumentarem de forma significativa. Antes do confronto direto, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estimava as chances de rebaixamento do Leão da Barra em 40,3%. Após o revés, o número subiu para 50,3%.

Atualmente na 17ª colocação, com 22 pontos, o Rubro-Negro está entre os quatro clubes mais ameaçados. O Juventude, 18º colocado com 21 pontos, tem 50,5% de risco. O Fortaleza, em 19º lugar com 18 pontos, aparece com 74,8%, enquanto o Sport, lanterna com apenas 11 pontos, praticamente selou seu destino, somando 96,1% de probabilidade de queda. Logo acima da zona, Vasco e Santos — ambos com 23 pontos — aparecem com 32,2% e 32,7% de chances de rebaixamento, respectivamente.

Se a situação do Vitória não é ainda mais grave, deve-se ao desempenho dos concorrentes na rodada. Apesar da derrota, o time baiano não foi ultrapassado porque o Juventude perdeu para o Flamengo por 2 a 0, enquanto Vasco, Santos e Atlético-MG — este último com 25 pontos — ficaram apenas no empate. Já o Grêmio, também com 25 pontos, foi derrotado pelo Mirassol, evitando que abrisse vantagem.

Mesmo assim, o cenário ainda preocupa. Muitos adversários diretos têm partidas a menos, o que pode alterar a tabela nos próximos compromissos. Fortaleza, Juventude, Santos, Vasco e Grêmio ainda precisam disputar um jogo atrasado, enquanto o Atlético-MG tem dois a cumprir.