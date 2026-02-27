Acesse sua conta
Ex-Ba-Vi, 'Neymar do Nordeste' é anunciado por clube da Série D

Atacante chega ao Tocantinópolis após passagem pelo Nacional de Patos-PB

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:25

Rogério chega ao Tocantinópolis
Rogério chega ao Tocantinópolis Crédito: Divulgação

O Tocantinópolis confirmou nesta quinta-feira (26) a chegada do atacante Rogério, popularmente chamado de “Neymar do Nordeste”. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado pelo clube, em que o jogador aparece mandando um recado para os torcedores. Na sequência, a publicação traz um compilado de gols marcados por ele com a camisa do São Paulo.

O atacante, que ficou marcado como um dos destaques na campanha do Tricolor na Libertadores de 2016, quando foi decisivo na classificação da equipe, se apresenta ainda nesta quinta na sede do Tocantinópolis para iniciar os trabalhos com o elenco.

Rogério, o "Neymar do Nordeste", passou por clubes baianos

Rogério jogou no Vitória por Divulgação
Rogério jogou no Bahia por Divulgação
Rogério jogou no Bahia por Divulgação
Rogério jogou no Bahia por Divulgação
Rogério jogou no Flu de Feira por Divulgação
Rogério chega ao Tocantinópolis por Divulgação
1 de 6
Rogério jogou no Vitória por Divulgação

Com trajetória extensa no futebol brasileiro e internacional, Rogério já defendeu Bahia, Vitória e Flu de Feira, além de clubes como Botafogo, Náutico, Sport e Ceará, além do Pumas, do México, entre outros.

O jogador soma 512 partidas disputadas e 102 gols ao longo da carreira. Ele chega ao novo clube depois de ter atuado pelo Nacional de Patos-PB.

Neymar do Nordeste

