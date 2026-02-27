FUTEBOL

Ex-Ba-Vi, 'Neymar do Nordeste' é anunciado por clube da Série D

Atacante chega ao Tocantinópolis após passagem pelo Nacional de Patos-PB

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:25

Rogério chega ao Tocantinópolis Crédito: Divulgação

O Tocantinópolis confirmou nesta quinta-feira (26) a chegada do atacante Rogério, popularmente chamado de “Neymar do Nordeste”. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado pelo clube, em que o jogador aparece mandando um recado para os torcedores. Na sequência, a publicação traz um compilado de gols marcados por ele com a camisa do São Paulo.

O atacante, que ficou marcado como um dos destaques na campanha do Tricolor na Libertadores de 2016, quando foi decisivo na classificação da equipe, se apresenta ainda nesta quinta na sede do Tocantinópolis para iniciar os trabalhos com o elenco.

Com trajetória extensa no futebol brasileiro e internacional, Rogério já defendeu Bahia, Vitória e Flu de Feira, além de clubes como Botafogo, Náutico, Sport e Ceará, além do Pumas, do México, entre outros.