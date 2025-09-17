Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Fluminense

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:51
A diretoria do Vitória decidiu fazer uma promoção para atrair os torcedores ao Barradão. Para o duelo com o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará em vigor novamente a campanha “Cupom Sócio SMV”.
As entradas promocionais começam a ser vendidas a partir de 0h desta quinta (18). O acesso ao benefício é enviado por e-mail aos associados do Sou Mais Vitória, que podem compartilhar o cupom com parentes e amigos.
Torcida do Vitória
Os preços definidos são R$ 20 para o setor de arquibancada e R$ 40 para a cadeira. A ação, válida exclusivamente para esta partida, já havia sido utilizada em outros compromissos do Leão da Barra.
Na ocasião, a resposta da torcida foi imediata: 27.356 pessoas acompanharam o empate com o Juventude, enquanto 28.586 lotaram o estádio na vitória sobre o Atlético-MG.