PARA LOTAR O BARRADÃO

Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Fluminense

Campanha de cupons para sócios já garantiu grande público em rodadas anteriores

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:51

Torcida do Vitória lota o Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

A diretoria do Vitória decidiu fazer uma promoção para atrair os torcedores ao Barradão. Para o duelo com o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará em vigor novamente a campanha “Cupom Sócio SMV”.

As entradas promocionais começam a ser vendidas a partir de 0h desta quinta (18). O acesso ao benefício é enviado por e-mail aos associados do Sou Mais Vitória, que podem compartilhar o cupom com parentes e amigos.

Os preços definidos são R$ 20 para o setor de arquibancada e R$ 40 para a cadeira. A ação, válida exclusivamente para esta partida, já havia sido utilizada em outros compromissos do Leão da Barra.