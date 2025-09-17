Acesse sua conta
Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Fluminense

Campanha de cupons para sócios já garantiu grande público em rodadas anteriores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:51

Torcida do Vitória lota o Barradão
Torcida do Vitória lota o Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

A diretoria do Vitória decidiu fazer uma promoção para atrair os torcedores ao Barradão. Para o duelo com o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, estará em vigor novamente a campanha “Cupom Sócio SMV”.

As entradas promocionais começam a ser vendidas a partir de 0h desta quinta (18). O acesso ao benefício é enviado por e-mail aos associados do Sou Mais Vitória, que podem compartilhar o cupom com parentes e amigos.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Os preços definidos são R$ 20 para o setor de arquibancada e R$ 40 para a cadeira. A ação, válida exclusivamente para esta partida, já havia sido utilizada em outros compromissos do Leão da Barra.

Na ocasião, a resposta da torcida foi imediata: 27.356 pessoas acompanharam o empate com o Juventude, enquanto 28.586 lotaram o estádio na vitória sobre o Atlético-MG.

