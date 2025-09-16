Acesse sua conta
Ex-treinador do Vitória detona Ancelotti no comando da Seleção: ‘foi um erro’

Antônio Lopes, que treinou o Vitória entre 2010 e 2011, se mostrou contrario a um estrangeiro comandar o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:28

Antônio Lopes, ex-treinador do Vitória
Antônio Lopes, ex-treinador do Vitória Crédito: Reprodução

Durante uma entrevista para o Área Técnica, quadro do GE, o ex-treinador Antônio Lopes, que já comandou o Vitória ao longo da sua longeva carreira, não poupou críticas sobre a escolha da CBF pelo técnico Carlo Ancelotti. Para o ex-profissional de 84 anos, um estrangeio não deveria comandar a Seleção Brasileira.

“Não devia ser contratado esse treinador. O Brasil foi pentacampeão com 5 treinadores brasileiros. Por que vai botar um estrangeiro? O erro foi aí. Não tenho nada contra esse treinador, mas eu acho que não devia. Um erro da diretoria e do presidente da CBF”, iniciou.

“Ele é italiano, né? Ele já foi técnico da seleção da Itália? Não foi. Então, alguma coisa tem de errado aí. Se o cara não foi treinador da Itália, da seleção do seu país… Então, eu acho que tinha que ser um treinador brasileiro”, concluiu.

Antônio Carlos foi treinador no futebol Brasileiro por mais de 30 anos, entre 1980 e 2011. Ele é um dos poucos nomes a conquistar o Brasileirão (em 1997 com o Vasco e 2005 com o Corinthians), Copa do Brasil (com o Internacional em 1992) e Libertadores (Vasco em 1998).

Ao longo da carreira ele também já comandou clubes como Fluminense, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Sport e Atlhetico-PR, além de ter feito parte da comissão técnica da Seleção na Copa de 2002.

A passagem pelo Vitória, no entanto, não foi de muito brilho. Ele assumiu o clube em outubro de 2010, com o objetivo de salvar a equipe do rebaixamento, objetivo que não alcançou, mas seguiu na equipe para 2011.

Mas após a derrota por 2x1 para o Bahia de Feira na final do Campeonato Baiano, resultando na perda do pentacampeonato baiano. Ao todo, ele comandou o Leão em 34 partidas, conquistando 16 vitórias, 10 empates e oito derrotas – 56,86% de aproveitamento.

