Vitória oficializa a contratação de Kike Saverio, atacante equatoriano formado no Barcelona

Pedro Carreiro
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:50
O Vitória oficializou a contratação do ponta equatoriano Kike Saverio para reforçar o elenco comandado por Rodrigo Chagas no restante do Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou sem custos, assinou contrato em definitivo até junho de 2026. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16), por meio das redes sociais do clube rubro-negro.
Saverio é a 29ª contratação do Vitória na temporada e a oitava apenas neste segundo semestre. Além disso, passa a ser o sexto estrangeiro do elenco, que já conta com o paraguaio Raúl Cáceres, os portugueses Rúben Rodrigues e Rúben Ismael, o espanhol Aitor Cantalapiedra e o uruguaio Renzo López. No setor ofensivo, disputará espaço pelos lados do campo com Osvaldo, Erick, Aitor, Fabri, Lucas Braga e Felipe Cardoso.
Apesar do fechamento da janela de transferências no último dia 2, o atacante pôde ser contratado por estar livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Aris, da Grécia. Ainda assim, para poder estrear, é necessário que tenha seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Kike Saverio
Nascido em Gênova, na Itália, o atleta de 26 anos tem passaporte equatoriano e espanhol. Revelado nas categorias de base do Barcelona, não chegou a atuar pela equipe principal do clube catalão. Estreou como profissional no Osasuna, na temporada 2020/21, onde marcou um gol em dois jogos.
Na mesma temporada, foi emprestado ao Andorra e, no ano seguinte, ao Ponferradina. Em 2022/23, transferiu-se em definitivo para o tradicional Deportivo La Coruña, registrando dois gols em 15 partidas pela terceira divisão espanhola. Nas últimas duas temporadas, vestiu a camisa do Aris, da Grécia, clube pelo qual mais atuou até hoje. Foram 45 jogos, com sete gols e seis assistências.
Além do anúncio, o Vitória também apresentou o jogador ao grupo nesta terça-feira. Sem atuar desde maio, Saverio iniciou trabalhos de recondicionamento físico sob a supervisão do preparador Diego Almeida. Por estar há quatro meses sem disputar uma partida oficial, dificilmente estará à disposição para o duelo contra o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, no Barradão.
Também nesta terça, o restante do elenco treinou normalmente pelo segundo dia seguido no CT Manoel Pontes Tanajura. Nesta quarta-feira (17), os rubro-negros voltam a pegar no batente na Toca. Atualmente o Vitória ocupa atualmente a 17ª colocação, com 22 pontos e precisa reagir urgentemente no Brasileirão.