Programa abre inscrições para atletas negros com bolsas de R$ 6 mil por mês; veja como participar

Prazo vai até o dia 21 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:30

O programa Afroesporte abriu as inscrições para a 4ª edição do Afroesporte Fund, o primeiro fundo de apoio ao empreendedorismo no setor esportivo com foco no desenvolvimento econômico de atletas negros. Neste ano, a iniciativa vai conceder bolsas de R$ 6 mil mensais para os candidatos selecionados, além de formação prática e rede de suporte com psicólogo e mentoria financeira, por 12 meses.

A bolsa e os demais investimentos nos atletas têm como objetivo possibilitar uma infraestrutura de permanência nos esportes de alto rendimento. Nesta edição, os escolhidos pelo programa terão masterclasses ao vivo a cada 15 dias – sempre aos sábados, das 13h às 18h –, organizadas em cinco módulos: Letramento Racial, Branding, Produção de Conteúdo, Finanças e Empreendedorismo.

A iniciativa levou em consideração para a realização do programa a pesquisa ‘Esportes para Todos?’, da Serasa com a Opinion Box, que mostrou que 39% dos atletas precisaram trabalhar fora do esporte para se manter, e outros 32% apontaram a falta de incentivos financeiros como obstáculo.

“Muitos atletas desistem por falta de condições, e sermos pioneiros em um programa que garante permanência com bolsa é uma conquista histórica. Nossa missão é ampliar esse impacto e inspirar outras iniciativas e mostrar que é possível promover ações de reparação no esporte”, afirma Mia Lopes, CEO da Afroesporte.

Veja como participar

As inscrições para o Afroesporte Fund podem ser feitas no site do Afroesporte até o dia 21 de setembro. Há vagas para dez atletas, que serão escolhidos após avaliação de um júri composto por personalidades de destaque, como Rafaela Silva, campeã olímpica Rio 2016, bronze olímpico Paris 2024 e bicampeã mundial; Diego Moraes, ex-atleta, escritor e repórter da Globo; e Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei e atual apresentadora da TV Record.

Podem se inscrever atletas negros de alto rendimento com 18 anos ou mais, de todo o país, com disponibilidade para estar em São Paulo (capital) ao menos cinco vezes ao longo do projeto, especialmente atletas que desejam empreender no setor esportivo e ampliar presença digital.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 1º de outubro, sendo que a aula de boas-vindas ocorre no dia 18 do mesmo mês. O depósito do benefício será realizado ao final de cada mês. O programa tem fim no dia 3 de outubro de 2026, com entrega de certificados.

