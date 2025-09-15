CAMA LIMPA

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Essa prática simples e eficaz prolonga a vida útil de cada lavagem, economizando tempo e esforço, principalmente em noites quentes

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:00

É prático e rápido Crédito: Imagem: PxHere

Lidar com ácaros e umidade na cama é um problema comum, mas um simples hábito matinal pode resolver isso. Com uma prática que leva menos de um minuto, é possível proteger sua saúde e estender a vida útil dos seus lençóis, evitando que mofo e bactérias se acumulem.

O ar fresco é o grande aliado nessa batalha diária, especialmente em noites quentes, quando a transpiração é maior. A técnica não requer nenhum produto ou equipamento especial, tornando-a uma solução acessível e fácil de incorporar na sua rotina.

Continue lendo para descobrir como essa atitude simples e rápida pela manhã pode transformar a higiene da sua cama, garantindo noites de sono mais tranquilas. Os lençóis e o colchão merecem atenção especial para se manterem em boas condições por muito mais tempo.

Arejar o Colchão e os Lençóis

O principal hábito é arejar a cama. Pela manhã, antes de sair de casa, abra a janela do quarto e deixe o ar circular. Essa atitude simples faz com que a umidade acumulada durante a noite seja dissipada, reduzindo as chances de proliferação de microrganismos e ácaros.

A prática é especialmente importante para os lençóis e as fronhas. Simplesmente desenrole-os e deixe o ar fresco fluir por eles por, pelo menos, 10 minutos. Após esse período, você pode arrumar a cama novamente, garantindo que o lençol esteja fresco e seco para ser usado à noite, quando for dormir.

É importante destacar que a umidade nos tecidos cria o ambiente ideal para que bactérias e mofo se desenvolvam, o que pode reduzir a vida útil dos lençóis e causar problemas de saúde. A ventilação matinal é uma maneira eficaz de combater esse problema, economizando tempo e dinheiro.

A Importância de Arejar o Colchão

Assim como os lençóis, o colchão também se beneficia do arejamento. Quando for trocar a roupa de cama, resista à tentação de colocar um lençol limpo imediatamente. Por mais que seja conveniente ter a cama arrumada, a saúde deve vir em primeiro lugar. Deixe-o arejar.

Para o colchão, o recomendado é também deixá-lo exposto com a janela aberta por, no mínimo, 10 minutos. Essa prática simples auxilia a eliminar os ácaros, que podem se instalar profundamente nas fibras do colchão. Estes pequenos seres podem se espalhar até mesmo para o seu cabelo.