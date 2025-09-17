Acesse sua conta
Maratona Salvador 2025: saiba quando e onde retirar os kits

Retirada será feita na loja Maratona Salvador, no 3º piso do Shopping da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:25

Maratona de Salvador
Maratona de Salvador Crédito: Divulgação

A sétima edição da Maratona Salvador será realizada neste fim de semana, no Parque dos Ventos, e vai reunir mais de 12 mil corredores, entre eles atletas de outros estados e países. Antes da largada, os inscritos devem garantir seus kits, que incluem camiseta e número de peito com chip.

A retirada será feita na loja Maratona Salvador, no 3º piso do Shopping da Bahia, ao lado da Zara. O atendimento começou nesta quarta-feira (17), das 12h às 21h, e segue na quinta (18) e sexta (19), das 9h às 21h. Vale lembrar que as inscrições seguem abertas até esta sexta, no site da Ticket Sports.

As provas de 5 km e 10 km estão marcadas para sábado (20), enquanto os percursos de 21 km e 42 km acontecem no domingo (21). Pelo menos 500 corredores participarão nos dois dias, encarando os desafios em sequência, como a dobradinha 5 km + 21 km ou 10 km + 42 km.

Além da competição, a programação inclui apresentações musicais no Parque dos Ventos, local de largada e chegada, com shows de FitDance, Danniel Vieira, Garage Band e Banda Eva. De acordo com a organização, cerca de 5 mil atletas vêm de fora de Salvador, o que reforça o impacto do evento no turismo esportivo da cidade.

