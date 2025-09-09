CONFORTO E PERFORMANCE

O tênis perfeito existe? Confira cinco conselhos para escolher o tênis ideal para correr

O ortopedista David Sadigursky traz cinco dicas para ajudar na hora de escolher o tênis

‘Pace’, ‘RP’, ‘longão’: o vocabulário das corridas de rua mostra como esse universo segue em plena efervescência e conquista cada vez mais adeptos. Em meio ao calendário movimentado de provas, os olhares já se voltam para a Maratona de Salvador, marcada para os dias 20 e 21 de setembro, e que promete reunir corredores de diferentes níveis e objetivos. Pensando nesse momento de preparação, o ortopedista David Sadigursky lista cinco dicas essenciais para ajudar na escolha do tênis ideal, item que pode fazer toda a diferença no desempenho e na saúde dos atletas.