PEGO NO PULO

Romário se contradiz em programa ao vivo e fica sem reação

Baixinho relembrou de declaração de 1995, mas VT exibido mostrou versão diferente da que ele contou

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:09

Romário no programa Panela Crédito: Reprodução/Youtube

O ex-jogador Romário viveu um momento inusitado durante entrevista a Fred Bruno e André Balada, no programa Panela SporTV, também exibido na Ge TV. Um vídeo resgatado da década de 1990, para um dos quadros do programa em que o entrevistado precisa lembrar em que contexto falou algo, desmentiu a própria versão do craque, que acabou sem palavras diante das câmeras.

Fred tentou chamar um VT com falas antigas do Baixinho. O material demorou a entrar no ar, o que fez o apresentador relembrá-lo da fala em questão ao dizer: “Era Deus”. Nesse instante, Romário pediu a palavra e resolveu esclarecer uma polêmica envolvendo a final do Campeonato Carioca de 1995, entre Flamengo e Botafogo.

Segundo ele, após marcar três gols pelo Flamengo, ainda no ano do centenário rubro-negro e de sua volta do Barcelona, teria sido questionado sobre o que sentia naquele momento. Romário então afirmou que sua resposta foi interpretada de forma equivocada.

“No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um. Quando eu falei isso, me pegaram e me tiraram. Mas a frase completa era: ‘Deus só tem um, lá de cima, e eu sou o cara que mais tem fé nele. Por isso que as coisas acontecem comigo’. Não consegui concluir porque já estavam me carregando. Então ficou aquela história de que eu estava me chamando de Deus, mas não era isso. Deus tá lá em cima, e não existe nada maior que Ele”, disse.

No entanto, ao fim da explicação, Fred Bruno finalmente conseguiu colocar o vídeo no ar. Nele, Romário aparecia dizendo exatamente o contrário do que acabara de relatar: “Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora eles sabem quem é: é o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e têm que me respeitar.”

A câmera voltou para o estúdio e mostrou Romário em silêncio, sem reação. Fred disse: “Tá aí. Foi desse jeito” e André rapidamente desconversou sobre o assunto para ajudar a aliviar o “climão”.