Brasil sofre com a altitude, perde para a Bolívia e fecha campanha decepcionante nas Eliminatórias

Gilberto Barbosa
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:32
Com a classificação garantida para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou a última rodada das Eliminatórias para fazer testes com os convocados. Se tinha a vantagem técnica do elenco brasileiro, o italiano foi apresentado a altitude de 4.100 metros da cidade de El Alto, na Bolívia. O ‘doping geográfico’ foi uma arma importante para os bolivianos, que foram superiores na partida e venceram por 1x0.
Com a derrota, o Brasil termina a competição na quinta posição. A seleção volta a campo na Data Fifa de outubro, quando enfrenta Japão e Coreia do Sul, nos dias 10 e 14. Já os bolivianos contaram com a derrota da Venezuela para a Colômbia, por 6x3 e se classificaram para a repescagem, onde definem a vaga para o Mundial em um playoff composto por outras cinco equipes.
O jogo
Para o Brasil, era a chance de alguns jogadores mostrarem serviço para Carlo Ancelotti. O italiano levou um time totalmente diferente daquele que havia iniciado o duelo contra o Chile, na última quinta (4). Ao todo, eram nove alterações na escalação inicial.
Já para os bolivianos era a chance de buscar uma classificação para a repescagem mundial e se aproximar da sua primeira Copa do Mundo em mais de 30 anos. Os andinos disputavam a vaga com a Venezuela, que enfrentou a Colômbia naquele momento.
Se em El Alto, os primeiros minutos seguiam sem grandes oportunidades para as equipes, o torcedor local ganhou motivo para ficar apreensivo. Com três minutos, os venezuelanos abriram o placar e colocaram um pé na repescagem. Aos 6, um chute de fora da área de Haquín obrigou Alisson a fazer uma boa defesa.
Logo depois, os bolivianos respiraram aliviados com a notícia do gol de empate colombiano, que reacendeu a esperança local. Com 11, Miguelito tentou de longe em cobrança de falta e acertou a rede, pelo lado de fora. No minuto seguinte, os venezuelanos fizeram o segundo e reacenderam a agonia da torcida.
A primeira meia hora de jogo seguiu com domínio boliviano, que buscava formas de furar a defesa brasileira. O jogador mais acionado era Miguelito, que forçava intervenções do goleiro Alisson. A primeira chegada brasileira foi apenas aos 38, com Luiz Henrique em chute defendido pelo goleiro Lampe.
O esforço boliviano foi recompensado no final do primeiro tempo. Aos 44, Bruno Guimarães derrubou o lateral Roberto Fernández na grande área. O lance passou batido pelo árbitro, que foi chamado ao VAR e marcou o pênalti. Na cobrança, Miguelito bateu sem chances para Alisson e abriu o placar.
O gol foi o primeiro sofrido pela seleção na era Ancelotti. O tento veio em boa hora para os locais, já que minutos antes, a Colômbia tinha empatado contra a Venezuela, o que colocava a Bolívia de volta na disputa pela repescagem.
O segundo tempo começou com uma ótima notícia para os bolivianos. A Colômbia fez dois gols em 13 minutos e deixou os andinos mais próximos da vaga. Antes, Paniagua tentou surpreender Alisson e quase fez um golaço, mas o arqueiro brasileiro estava ligado e defendeu.
O Brasil tentava reagir, mas tinha dificuldades em lidar com a altitude. Ancelotti fez quatro alterações no time: Marquinhos, Raphinha, Estevão e João Pedro nos lugares de Vitinho, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison, respectivamente. Apesar das mudanças, a equipe seguia com dificuldades. Com 21, Bruno Guimarães recebeu na área, passou por dois marcadores e chutou nas mãos do goleiro Lampe.
A Bolívia seguia tentando assustar em chutes de fora, sem efetividade. Aos 27, Ancelotti lançou Jean Lucas, que fazia sua estreia pela seleção, no lugar de Andrey Santos. As alterações não surtiam efeito e o Brasil seguia sem levar perigo aos bolivianos. Com 41, Algarañaz forçou grande defesa de Alisson após cabeçada.
O restante do segundo tempo seguia com a seleção brasileira tentando encontrar formas de empatar a partida, enquanto os bolivianos buscavam garantir o resultado. A vontade andina pelo resultado era tanta, que até os gandulas passaram a contribuir e a esvaziar as bolas para atrapalhar a reposição dos visitantes. No final, ficou a festa da Bolívia, que agora aguarda os seus adversários na repescagem em busca do sonho do Mundial.
Bolívia x Brasil - 18ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo
Bolívia: Lampe; Diego Medina (Yomar Rocha), Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Robson Matheus e Ervin Vaca (Héctor Cuéllar); Miguelito, Enzo Monteiro (Algarañaz) e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.
Brasil: Alisson; Vitinho (Marquinhos), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino (Estevão), Luiz Henrique (Raphinha) e Richarlison (João Pedro). Técnico: Carlo Ancelotti.
Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, na Bolívia
Gols: Miguelito aos 45 do primeiro tempo
Cartões amarelos: Bruno Guimarães e Fabrício Bruno (Brasil)
Arbitragem: Cristian Garay, auxiliado por Miguel Rocha e Juan Serrano (trio do Chile)
VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)