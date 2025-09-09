COPA DO BRASIL

Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a partida será disputada nesta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:00

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.



Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Bahia

O Bahia chega ao Rio de Janeiro com a vantagem após vencer o jogo de ida, em Salvador, por 1 a 0, com gol de Luciano Juba. O time comandado por Rogério Ceni pode até empatar para avançar às semifinais. Jean Lucas e Santiago Arias, que retornaram da Data Fifa, são dúvidas, enquanto Caio Alexandre, Erick, Ademir e Kanu seguem fora por lesão.

Fluminense

O Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Samuel Xavier, lesionado, mas aposta na força do Maracanã para buscar a virada.

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas), Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Bahia

Campeonato: Copa do Brasil 2025 – Quartas de final (jogo de volta)

Data: Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro – RJ

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Neuza Ines Back (SP)