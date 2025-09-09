DOR DE CABEÇA

Bahia pode ter até oito desfalques para decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Esquadrão encara o Flu nesta quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:10

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encerrou, na manhã desta terça-feira (9), a preparação para o duelo decisivo contra o Fluminense, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Esquadrão pode terá uma extensa lista de desfalques para a partida que acontece nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

No segundo dia de trabalho no CT Evaristo de Macedo, os jogadores participaram de um treino voltado para construção de jogadas e posse de bola em espaço reduzido. Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática voltada para ajustar movimentações ofensivas e saídas de bola. A sessão foi finalizada com exercícios de finalizações e cobranças de pênaltis.

Enquanto o elenco principal trabalhou normalmente, Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo seguiram realizando atividades de transição física. Já Erick Pulga e Ademir seguiram em tratamento no departamento médico. Os seis serão desfalques diante da equipe carioca, além do Luiz Gustavo, que entrou em campo na competição pelo Vasco e por isso, não pode defender nenhum outro clube nesta edição.

Quem também pode ser ausência é Jean Lucas. O volante está à disposição da Seleção Brasileira, que encara a Bolívia nesta terça-feira (9), pelas Eliminatórias. Logo após a partida, ele viaja ao Rio de Janeiro em voo disponibilizado pela CBF e pode se juntar ao grupo, mas sua utilização dependerá das condições físicas após o compromisso com a Seleção.