Lucho publica mensagem em tom de despedida do Bahia nas redes sociais: ‘Sempre no meu coração’

Atacante uruguaio está de malas prontas para ir ao futebol saudita

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:30

Lucho foi um dos destaques do Bahia na goleada sobre o Colo Colo
Lucho chegou ao Bahia em julho de 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Lucho Rodríguez está de saída do Bahia. O uruguaio de 22 anos publicou nas redes sociais uma mensagem em tom de despedida em meio a sua iminente ida ao futebol árabe. Em um vídeo divulgado no Instagram, Lucho escreveu: “Sempre no meu coração”, em referência ao clube e à torcida tricolor.

Postagem de Lucho em tom de despedida Crédito: Reprodução

O destino do jogador será o Neom SC, clube recém-promovido à primeira divisão da Arábia Saudita. O clube apresentou uma proposta de 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões na cotação atual), sendo 20 milhões pagos à vista e outros 2 milhões vinculados a metas de desempenho. O Esquadrão ainda mantém 25% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma venda futura.

A negociação representa a maior venda da história do Bahia e do futebol nordestino, além de figurar entre as maiores do Brasil em 2025. O valor pago também é mais do que o dobro do investido pelo Tricolor em julho de 2024, quando desembolsou 11 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões na época) para contratar o atacante.

Em pouco mais de um ano no clube, Lucho Rodríguez deixou sua marca: foram 69 partidas disputadas, 20 gols marcados, que o colocam como o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Bahia, e três assistências. O uruguaio também foi peça importante nas conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2025.

