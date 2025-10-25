Acesse sua conta
Vaga na final do ATP 500 da Basileia garante João Fonseca no top 35 do ranking mundial

Tenista brasileiro alcançou marca inédita na carreira

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:55

João Fonseca vence Munar
João Fonseca vence Munar Crédito: Reprodução

João Fonseca garantiu neste sábado (25) vaga na final do ATP 500 da Basileia e, com isso, alcançou a inédita 34ª posição no ranking mundial. O resultado supera a meta pessoal de entrar no top 40 traçada pelo brasileiro para 2025 e já coloca o jovem tenista entre os destaques da temporada.

O carioca encara o espanhol Alejandro Fokina, no domingo, em busca do título da competição. Caso conquiste o troféu, João Fonseca vai chegar a 1.615 pontos e subirá para o 28º lugar, garantindo presença no top 30 mundial pela primeira vez na carreira.

A evolução no ranking tem impacto direto na preparação para os Grand Slams. Entrar entre os 32 primeiros colocados permitirá a João Fonseca ser cabeça de chave no Australian Open, que começa em 12 de janeiro de 2026. A classificação à final da Basileia aproxima o brasileiro desse objetivo estratégico.

A campanha na Suíça representa também a primeira final do tenista em um torneio de nível ATP 500, consolidando sua ascensão no circuito e reforçando a consistência que ele vem demonstrando ao longo da temporada.

Fonseca garantiu vaga na decisão na Basileia, ao superar Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 7/5. Com o triunfo sobre Munar, ele se torna o primeiro brasileiro a alcançar a decisão de um ATP 500 desde Thomaz Bellucci, em 2010, no Aberto do México, em Acapulco.

