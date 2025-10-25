TÊNIS

Vaga na final do ATP 500 da Basileia garante João Fonseca no top 35 do ranking mundial

Tenista brasileiro alcançou marca inédita na carreira

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:55

João Fonseca garantiu neste sábado (25) vaga na final do ATP 500 da Basileia e, com isso, alcançou a inédita 34ª posição no ranking mundial. O resultado supera a meta pessoal de entrar no top 40 traçada pelo brasileiro para 2025 e já coloca o jovem tenista entre os destaques da temporada.

O carioca encara o espanhol Alejandro Fokina, no domingo, em busca do título da competição. Caso conquiste o troféu, João Fonseca vai chegar a 1.615 pontos e subirá para o 28º lugar, garantindo presença no top 30 mundial pela primeira vez na carreira.

A evolução no ranking tem impacto direto na preparação para os Grand Slams. Entrar entre os 32 primeiros colocados permitirá a João Fonseca ser cabeça de chave no Australian Open, que começa em 12 de janeiro de 2026. A classificação à final da Basileia aproxima o brasileiro desse objetivo estratégico.

A campanha na Suíça representa também a primeira final do tenista em um torneio de nível ATP 500, consolidando sua ascensão no circuito e reforçando a consistência que ele vem demonstrando ao longo da temporada.