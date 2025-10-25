Saiba em qual canal vai passar São Paulo x Bahia ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 17:30
A noite de sábado (25) promete emoção no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Bahia em um confronto direto que pode influenciar tanto a disputa por vaga na Libertadores quanto a briga para se manter entre os primeiros colocados. A bola rola às 21h30.
O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão
O Tricolor paulista vive um momento de oscilação no campeonato. Após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, a equipe comandada por Hernán Crespo caiu para a oitava colocação e viu o Vasco ultrapassá-la na tabela. Agora, o São Paulo está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6 — são sete pontos de vantagem para o Z4 e oito de distância para o Bahia, que abre o grupo de classificação direta à Libertadores.
Internamente, garantir um lugar no G6 é tratado como o principal objetivo até o fim da temporada, inclusive por questões orçamentárias do clube. Diante do torcedor no Morumbis, o time busca uma vitória para retomar a confiança e se reaproximar da zona de classificação.
Em grande fase sob o comando de Rogério Ceni, o Esquadrão ocupa a quinta colocação, com 49 pontos, e quer aproveitar o bom momento para encostar no G4. O treinador pode ter um reforço importante: o atacante Erick Pulga, que treinou parcialmente com o elenco e está em fase final de recuperação de lesão na coxa.
Enquanto isso, David Duarte (trauma na costela), Everton Ribeiro (recuperação de câncer na tireoide) e Caio Alexandre (lesão na coxa) seguem como desfalques, realizando atividades separadas. Mesmo com baixas, o Bahia chega confiante após sequência positiva e busca mais três pontos fora de casa.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)