Willian José chega a segunda temporada com mais participações em gols

Centroavante tricolor marcou nas últimas três partidas que entrou em campo

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:30

Com 16 gols marcados, Willian José é o artilheiro do Bahia na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na segunda semana de janeiro, Willian José desembarcou em Salvador para ser anunciado como novo centroavante do Bahia para a temporada de 2025. Apesar da bagagem internacional, houve quem questionasse a contratação do camisa 12. Após nove meses de sua chegada, o jogador deixou qualquer desconfiança de lado e já é o líder de participações em gols do elenco tricolor na atual temporada.

Antes de chegar a Salvador, o centroavante não atuava por um clube brasileiro desde 2013, quando defendeu as cores do Santos. Desde então, o atacante peregrinou pela Espanha (Real Madrid, Real Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis), Inglaterra (Wolverhampton) e Rússia (Spartak Moscou). Durante a década que passou no Velho Continente, fez sua melhor temporada em 2017/2018, quando alcançou 24 participações diretas em gols, com 20 marcados e quatro assistências concedidas pela Real Sociedad.

Com o gol marcado diante do Internacional, na última quarta-feira (22), Willian José chegou ao seu 16º tento anotado com a camisa azul, vermelha e branca em 2025. Com as seis assistências computadas no ano, o centroavante está em sua segunda temporada com mais participações diretas em gols na carreira. Vale destacar que essa já é a temporada em que o atleta mais jogou, com 52 partidas registradas pelo Tricolor.

Quando chegou à Salvador, o atleta de 33 anos brigava por posição com Everaldo e o uruguaio Lucho Rodríguez. Apesar do bom início de ano do ex-camisa 17 do Esquadrão, Willian foi decisivo para o Bahia em momentos importantes da temporada, como na estreia da Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia. O ano correu e os outros dois centroavantes deixaram o Tricolor rumo ao Fluminense e ao Nyom (Arábia Saudita), respectivamente.

A boa fase reforça a importância do jogador para o time do Bahia, já que o centroavante marcou nos últimos três confrontos que entrou em campo. Essa é a maior sequência goleadora do atacante pelo Esquadrão. O poder de decisão do camisa 12 foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni, que também advertiu o jogador sobre o seu físico.

“Willian fez o papel de nove no primeiro tempo, depois baixou mais, como fez contra o Flamengo. Ele dá muita sustentação, acrescenta na parte técnica. Cabe a ele se cuidar, se manter no peso, entrar cada vez mais em forma. É um jogador extremamente útil, nos últimos jogos teve participações decisivas”, deu o recado.

Os números absolutos já destacam a importância do jogador dentro do elenco tricolor. Com 16 gols, é o artilheiro do time na temporada. Lucho Rodríguez, com 13, e Tiago, com nove tentos, fecham o pódio da artilharia do Esquadrão. Já em relação às assistências no ano, o centroavante só perde para outros cinco atletas do elenco. São eles: Luciano Juba, Everton Ribeiro e Cauly (7), além de Erick Pulga (8) e Ademir (10). No entanto, Willian José é o líder de assistências do time no Brasileirão, com cinco passes para gols.

Considerando todos os atacantes do Campeonato Brasileiro, o jogador se destaca em algumas estatísticas. Willian José é o 9º homem de frente com mais chances criadas (8), é o 10º com mais finalizações ao gol (19) e o 3º com mais passes decisivos (30). Com o centroavante tricolor inspirado para continuar a sequência positiva, o Bahia volta a campo neste sábado (25), quando enfrenta o São Paulo no Morumbi, pela 30ª rodada da Série A. A bola rola às 21h30.

