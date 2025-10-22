Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete: Você concorda com o Grupo City administrando a Fonte Nova?

Uma Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato de colaboração entre o setor público e o privado para gerir obras e serviços públicos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:00

Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/EC Bahia

Além de anunciar a construção de um novo centro de treinamentos para o Bahia na última segunda-feira (20), o Grupo City deixou claro o interesse em administrar a Arena Fonte Nova a partir de 2028, quando se encerra o atual contrato de Parceria Público-Privada (PPP). E você, torcedor, o que acha da possível mudança da administração da praça esportiva?

Veja imagens do novo gramado da Arena Fonte Nova

Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
1 de 7
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados

Uma Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato de colaboração entre o setor público e o privado para gerir obras e serviços públicos, como hospitais, escolas e estradas. No acordo, a empresa assume investimento, financiamento e operação do serviço por um período de tempo determinado.

Em 2010, foi assinado o primeiro (até agora único) contrato de Parceria Público-Privada (PPP) da Arena Fonte Nova. A Concessionária Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP assumiu o compromisso de reconstrução e operação da praça esportiva até 2045, mas o prazo foi reajustado para 31 de março de 2028.

Leia mais

Imagem - Saiba em qual canal vai passar Bahia x Internacional ao vivo pela Série A

Saiba em qual canal vai passar Bahia x Internacional ao vivo pela Série A

Imagem - Bahia recebe o Internacional para se aproximar da fase de grupos da Libertadores

Bahia recebe o Internacional para se aproximar da fase de grupos da Libertadores

Imagem - Vem para o Bahia? Anderson Talisca quer voltar a jogar no futebol brasileiro

Vem para o Bahia? Anderson Talisca quer voltar a jogar no futebol brasileiro

Mais recentes

Imagem - Saiba em qual canal vai passar Bahia x Internacional ao vivo pela Série A

Saiba em qual canal vai passar Bahia x Internacional ao vivo pela Série A
Imagem - Bahia recebe o Internacional para se aproximar da fase de grupos da Libertadores

Bahia recebe o Internacional para se aproximar da fase de grupos da Libertadores
Imagem - Todos os réus por incêndio no Ninho do Urubu são absolvidos pela Justiça

Todos os réus por incêndio no Ninho do Urubu são absolvidos pela Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada