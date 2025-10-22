Enquete: Você concorda com o Grupo City administrando a Fonte Nova?

MUDANÇA DE DONO?

Além de anunciar a construção de um novo centro de treinamentos para o Bahia na última segunda-feira (20), o Grupo City deixou claro o interesse em administrar a Arena Fonte Nova a partir de 2028, quando se encerra o atual contrato de Parceria Público-Privada (PPP). E você, torcedor, o que acha da possível mudança da administração da praça esportiva?

Uma Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato de colaboração entre o setor público e o privado para gerir obras e serviços públicos, como hospitais, escolas e estradas. No acordo, a empresa assume investimento, financiamento e operação do serviço por um período de tempo determinado.