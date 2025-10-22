Enquete: Você concorda com o Grupo City administrando a Fonte Nova?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:00
Além de anunciar a construção de um novo centro de treinamentos para o Bahia na última segunda-feira (20), o Grupo City deixou claro o interesse em administrar a Arena Fonte Nova a partir de 2028, quando se encerra o atual contrato de Parceria Público-Privada (PPP). E você, torcedor, o que acha da possível mudança da administração da praça esportiva?
Uma Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato de colaboração entre o setor público e o privado para gerir obras e serviços públicos, como hospitais, escolas e estradas. No acordo, a empresa assume investimento, financiamento e operação do serviço por um período de tempo determinado.
Em 2010, foi assinado o primeiro (até agora único) contrato de Parceria Público-Privada (PPP) da Arena Fonte Nova. A Concessionária Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP assumiu o compromisso de reconstrução e operação da praça esportiva até 2045, mas o prazo foi reajustado para 31 de março de 2028.