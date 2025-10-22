RUMO À GLÓRIA ETERNA

Bahia recebe o Internacional para se aproximar da fase de grupos da Libertadores

Confronto contra os gaúchos ocorre nesta quarta-feira (22), a partir das 19h

Uma goleada sobre o Grêmio reacendeu a confiança do torcedor tricolor em conquistar o objetivo máximo do time na temporada: alcançar a fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, o Bahia continua focado em somar pontos e volta a campo nesta quarta-feira (22). Desta vez, o adversário será o Internacional, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h no gramado da Arena Fonte Nova.

Autor de gol e assistência na última partida, o centroavante Willian José reforçou o desejo do clube em se classificar diretamente para a Copa Libertadores. "Libertadores direto. A gente tem um grupo muito forte. Temos dez jogos ainda que temos condições de ganhar pelo menos cinco para classificar direto. E esse é o objetivo, sempre fazer os três pontos em casa e no final conseguir a classificação", estabeleceu o atacante tricolor.

De acordo com cálculos divulgados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia é o quinto time com mais chances de ir para a Libertadores, com 82% de probabilidade na atual rodada.

Para alcançar a meta, o Esquadrão precisa terminar o Brasileirão entre os quatro melhores da competição. Vale lembrar que o número de vagas pode aumentar caso Flamengo ou Palmeiras terminem com o título da Libertadores. No entanto, o Bahia pensa apenas no cenário atual. Desta forma, como atual 6º colocado, com 46 pontos, a equipe precisa superar Botafogo e Mirassol. Enquanto os cariocas estão empatados na pontuação, os paulistas estão seis pontos à frente.

Rival da rodada, o Internacional tem uma longa história contra o Bahia. Em todas as competições, foram disputados 62 jogos entre as duas equipes, com 12 triunfos do Tricolor, 17 empates e 33 resultados positivos para o Colorado. Como mandante, o cenário também é desfavorável para o Esquadrão, com nove jogos vencidos, 11 perdidos e 11 empates em 31 confrontos.

Com o objetivo de continuar vencendo e diminuir a desvantagem no retrospecto, os comandados de Rogério Ceni apostam na força dentro de casa. 5º melhor mandante da competição, a equipe tricolor possui o melhor aproveitamento como mandante na Série A. Em 14 partidas, foram 10 triunfos, três empates e apenas uma derrota, que renderam 33 dos 46 pontos do Bahia no campeonato.

Para o duelo, o time baiano não conta com novos desfalques, mas também não possui retornos. Rogério Ceni ainda não deve contar com os lesionados Caio Alexandre e João Paulo, Luciano Juba e Erick Pulga, ambos em transição física, e Everton Ribeiro, em recuperação após procedimento cirúrgico na tireoide.

Sobre o time que pode enfrentar os gaúchos, a escalação será definida de acordo com a estratégia montada para o adversário, como antecipou Ceni. Diante do Vitória, também pela suspensão de Willian José, o time entrou em campo com Sanabria, Tiago e Ademir, um ataque com maior mobilidade. Já diante do Grêmio, o time jogou com dois centroavantes, o que abriu espaço para Iago Borduchi ocupar o espaço no corredor.