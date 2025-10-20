Acesse sua conta
Bahia anuncia novo Centro de Treinamento na Via Metropolitana

Equipamento vai substituir o CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:23

Bahia anuncia novo Centro de Treinamento na Via Metropolitana Crédito: Arisson Marinho / CORREIO 

O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), o seu novo Centro de Treinamento (CT), que será instalado na Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas. Batizado de City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o equipamento, que promete marcar uma nova era para o clube, será entregue no final de 2027.

O equipamento terá cerca de 20 mil m² de área construída e 560 mil m² de área total e contará com 12 campos de futebol, alojamento para as categorias de base, hotel para atletas, centro administrativo e um miniestádio com capacidade para 1 mil pessoas, que deverá receber jogos do time feminino e das divisões de base.

A nova casa do Esquadrão era um desejo antigo do grupo, que buscava um terreno mais próximo ao Aeroporto de Salvador e a Arena Fonte Nova. A expectativa é que o tempo do deslocamento para o aeroporto seja de 15 minutos, além de 45 minutos do CT até o estádio.

