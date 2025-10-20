Bahia anuncia novo Centro de Treinamento na Via Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:23
O Bahia anunciou, na manhã desta segunda-feira (20), o seu novo Centro de Treinamento (CT), que será instalado na Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas. Batizado de City Football Academy Bahia (CFA Bahia), o equipamento, que promete marcar uma nova era para o clube, será entregue no final de 2027.
O equipamento terá cerca de 20 mil m² de área construída e 560 mil m² de área total e contará com 12 campos de futebol, alojamento para as categorias de base, hotel para atletas, centro administrativo e um miniestádio com capacidade para 1 mil pessoas, que deverá receber jogos do time feminino e das divisões de base.
A nova casa do Esquadrão era um desejo antigo do grupo, que buscava um terreno mais próximo ao Aeroporto de Salvador e a Arena Fonte Nova. A expectativa é que o tempo do deslocamento para o aeroporto seja de 15 minutos, além de 45 minutos do CT até o estádio.