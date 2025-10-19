DEU SHOW

Em jogo dominante, Bahia goleia Grêmio sem sustos na Fonte Nova

A partida contou com gols de Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor para o Tricolor.

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 22:28

Bahia venceu o Grêmio na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Fora de casa, o momento pode até não ser bom. No entanto, quando o Bahia joga na Fonte Nova, o torcedor tricolor já entra no estádio com a confiança de que vai voltar para casa com mais um triunfo na conta. Como tem sido frequente na temporada, a noite deste domingo (19) terminou da mesma forma para o Esquadrão, que goleou o Grêmio por 4x0. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com gols de Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor para o Tricolor.

O revés no clássico pareceu não abalar a campanha do Bahia dentro de casa, que dominou o Grêmio durante a partida e abriu uma vantagem de dois gols ainda na primeira etapa. Antes da bola rolar, cinco mudanças em relação ao Ba-Vi modificaram o time tricolor. Gilberto, Willian José, Ramos Mingo, Michel Araújo e Iago Borduchi voltaram ao time titular.

Com o resultado, o Bahia somou mais três pontos e chegou aos 46 na tabela de classificação da Série A. O triunfo mantém o Esquadrão na 6ª posição, empatado com o Botafogo. Agora, os tricolores terão dois dias antes de voltar a campo diante do Internacional, também na Arena Fonte Nova. A bola rola às 19h.

Bahia x Grêmio - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 6

O JOGO

Quem foi à Fonte Nova chateado pela postura do Bahia no clássico não precisou esperar muito para soltar o grito de gol da garganta e fazer as pazes com o time. Com um início dominante sobre o Grêmio, o ímpeto ofensivo dos baianos só parou com o balançar das redes. Logo aos três minutos, Ademir disparou em velocidade na direita, ganhou da marcação e tocou para o centro da área, onde Iago Borduchi finalizou e contou com um desvio para abrir o placar.

Os tricolores do Rio Grande do Sul até tentaram reagir ao começo violento do clube baiano, mas não teve jeito. Dentro de casa, o Bahia já se acostumou a ser dominante. Aos nove minutos, o zagueiro Gustavo Martins cortou mal e a bola sobrou na intermediária para Willian José. O camisa 12 aproveitou a oportunidade, chutou forte de fora da área e acertou o ângulo. Sem chances para Gabriel Grando impedir o Esquadrão de aumentar a vantagem.

Durante toda a primeira etapa, os gaúchos não viram a cor da bola. A equipe de Mano Menezes tentou controlar o ritmo e até conseguiu achar lances em velocidade para cruzar em direção ao centroavante Carlos Vinícius. No entanto, a zaga bem postada tirou os poucos momentos ofensivos da equipe visitante. Os times foram para o intervalo com o Bahia empilhando chances de marcar pela terceira vez. Michel Araújo, Tiago, Gilberto e Jean Lucas tiveram chances de balançar as redes, mas pecaram na finalização.

Quando os times voltaram do intervalo, qualquer que tenha sido as orientações de Mano Menezes, o fato é que a equipe gaúcha continuou sofrendo diante dos donos da casa, que não precisaram de muito tempo de volta ao campo para novamente marcar. Responsável pelo segundo gol, Willian José dessa vez foi assistente. Aos 11 minutos do segundo tempo, o camisa 12 levantou a bola na área e o zagueiro David Duarte subiu livre para cabecear com força e ampliar a vantagem.

Foi somente na faixa dos 60 minutos de jogo que a equipe visitante passou a ter mais o controle da bola. Essa melhora dentro de campo ocorreu justamente quando o time passou a ter jogadores com mais característica de arraste e articulação do jogo. No entanto, mesmo com as modificações, o time continuou apostando na bola aérea.

Os minutos finais contaram com mais chances sendo criadas pelos mandantes. Vale destacar que Ceni utilizou a partida sem sustos para testar Sanabria jogando pela direita e Kayky pela esquerda. Pontas que, geralmente, jogam de pé trocado. No fim, Rodrigo Nestor aproveitou a falha na defesa do Grêmio para fechar o placar e confirmar o 13º triunfo do time no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4 x 0 Grêmio – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Cauly); Tiago (Sanabria), Willian José (Ruan Pablo) e Ademir (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.



Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo), Kannemann, Gustavo Martins e Marlon; Noriega (João Lucas), Cuéllar (Cristaldo) e Edenílson; Pavón (Cristian Olivera), Aravena (Amuzu) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;

Gols: Iago Borduchi, aos 3, e Willian José, aos 9 minutos do primeiro tempo; David Duarte, aos 11, e Rodrigo Nestor, aos 47 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Camilo (Grêmio); Iago Borduchi, Ruan Pablo (Bahia);

Público pagante: 29.272 pessoas;

Renda: R$ 806.743,00;

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);