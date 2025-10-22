TRICOLOR PREPARADO

Saiba em qual canal vai passar Bahia x Internacional ao vivo pela Série A

Confronto ocorre nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:00

Escudo do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo opõe equipes em momentos distintos na tabela. O Bahia vive boa fase e aparece na sexta colocação, com 46 pontos, de olho no G-4. Já o Internacional, em 14º lugar com 35 pontos, ainda tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Bahia

Embalado após aplicar um sonoro 4 a 0 sobre o Grêmio, o Tricolor baiano tenta manter o bom momento dentro de casa e conquistar mais três pontos diante de outro rival gaúcho. A equipe comandada por Rogério Ceni não tem jogadores suspensos, mas segue sem Caio Alexandre e Erick Pulga, ambos em recuperação física.

A boa notícia é o retorno do lateral Luciano Juba, que voltou a treinar com o elenco e deve ser relacionado para a partida. A expectativa é de uma postura ofensiva, impulsionada pelo apoio da torcida na Fonte Nova.

Bahia x Grêmio - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 6

Internacional

O Colorado chega animado após vencer o Sport por 2 a 0 no Beira-Rio, resultado que deu fôlego na luta contra o Z-4. Sob o comando de Ramón Díaz, o Inter tenta emplacar uma sequência positiva, mas terá desfalques importantes: Rochet (lesão na mão), Richard (em transição) e Carbonero (suspenso).

Por outro lado, Luis Otávio e Gabriel Mercado podem retornar, enquanto Alan Patrick e Thiago Maia são dúvidas. O time aposta na força de jogadores experientes e na eficiência ofensiva para surpreender fora de casa.

Prováveis escalações de Bahia x Internacional

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Ivan Quaresma; Vitinho, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick (Rafael Borré) e Óscar Romero. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Internacional

Campeonato: Campeonato Brasileiro – 14ª rodada (jogo atrasado)

Data: Quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)