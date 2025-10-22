Bahia supera a chuva e o Internacional em partida atrasada pela Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 21:04
O cacau caiu em Salvador e levantou preocupações sobre o estado do gramado, a qualidade do jogo e o quanto poderia influenciar negativamente o Bahia. No entanto, o único sentimento presente nos torcedores tricolores foi o de êxtase pelo triunfo do Esquadrão na noite desta quarta-feira (22), quando o time venceu o Internacional por 1x0 na Arena Fonte Nova. Willian José marcou o gol tricolor. A partida atrasada foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mantendo a boa sequência dentro de casa, o Bahia agora se isola como melhor mandante da Série A, com 36 pontos conquistados em 15 partidas disputadas à frente de sua torcida. Antes da bola rolar, a escalação inicial já mostrou como a estratégia seria diferente do confronto contra o Grêmio, quando o Tricolor entrou em campo com dois centroavantes. Desta vez, Rogério Ceni voltou a montar o time com dois pontas e ainda contou com o retorno do lateral esquerdo Luciano Juba.
O resultado iguala o clube baiano em número de jogos com os times que brigam pelas vagas à Copa Libertadores e também eleva o Bahia em uma posição na tabela de classificação. Agora na 5ª posição, com 49 pontos somados, o Esquadrão não tem tempo para comemorar, já que enfrenta o São Paulo neste sábado (25). A bola rola às 21h30 no gramado do Morumbi.
Bahia x Internacional - 14ª rodada do Brasileirão
Os primeiros minutos do confronto não foram da forma como os torcedores tricolores imaginavam, já que a equipe Colorada iniciou o jogo com um ímpeto ofensivo intenso sobre os tricolores. Já no início da partida, os gaúchos aumentaram a pressão sobre os mandantes e usou da velocidade para chegar ao último terço, onde obrigaram Ronaldo a fazer grande defesa para impedir a abertura do placar.
O começo desatento não foi o suficiente para calar os torcedores presentes na Fonte Nova, que aumentaram o volume para incentivar o time. Sob chuva intensa, o gramado do estádio ficou encharcado e impactou a qualidade do jogo, com a bola ficando mais presa em determinados locais do campo.
A partida se acalmou quando os comandados de Rogério Ceni passaram a valorizar a posse de bola e trabalhar as jogadas com paciência, deixando os lançamentos longos em segundo plano. A estratégia do adversário foi parecida com o Vitória no último clássico, com uma linha de cinco defensores montada para tirar a amplitude do Tricolor. No entanto, o Inter não dobrava marcação nos pontas, o que permitiu mais espaço para Sanabria e Ademir.
As melhores chances do Bahia ocorreram na faixa dos 30 minutos, quando Michel Araújo e Jean Lucas perderam lances dentro da área. O tricolor foi dominante nos minutos finais do primeiro tempo e conseguiu abrir o placar nos acréscimos, quando Ademir foi empurrado por Bernabei e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Willian José parou no goleiro Ivan e na trave antes de empurrar para o fundo das redes.
O segundo tempo voltou com a temperatura reduzida. Enquanto a primeira etapa terminou com uma pressão tricolor em cima dos gaúchos, os minutos finais da partida contou com mais controle da posse de bola por parte dos mandantes, que administravam o resultado em casa. A situação ficou ainda mais tranquila quando Alisson foi expulso após entrada forte em Nestor.
Confortável com a falta de perigo do Colorado, Rogério Ceni aproveitou as condições do jogo para promover o retorno de Erick, recém recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados. Daí em diante, o tempo foi passando e as trocas de passe se tornaram predominantes, mas sem a objetividade necessária para mudar o resultado.
Bahia 1 x 0 Internacional – 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo atrasado)
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo (Erick), Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir (Kayky), Sanabria (Tiago) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Internacional: Ivan Quaresma; Alan Benítez (Gustavo Prado), Mercado, Vitão (Clayton Sampaio), Victor Gabriel e Bernabei (Alisson); Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia e Bruno Gomes; Vitinho (Raykkonen) e Rafael Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;
Gol: Willian José, aos 47 minutos do primeiro tempo;
Cartões amarelos: Bernabei, Mercado (Internacional); Acevedo (Bahia);
Cartão vermelho: Alisson (Internacional);
Público pagante: 27.349 pessoas;
Renda: R$ 660.312,00;
Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (Trio de São Paulo);
VAR: Wagner Reway (SC)