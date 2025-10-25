"VIRAR A CHAVE"

Bahia visita São Paulo para encerrar má fase fora de casa e entrar no G-4

Confronto contra a equipe paulista ocorre neste sábado (25), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

25 de outubro de 2025

Elenco do Bahia faz último treino antes de encarar o São Paulo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Cada vez mais próximo de voltar ao G-4 da Série A, o Bahia vai precisar se superar para manter a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. No entanto, para alcançar o objetivo da temporada, os comandados de Rogério Ceni terão que afastar a má fase jogando fora de Salvador e vencer o São Paulo neste sábado (25), quando os tricolores entrarão em campo pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 no gramado do Morumbi.

Em 2025, o Bahia quebrou um jejum de 36 anos sem disputar a Copa Libertadores. Pelo rendimento na última competição, o Esquadrão começou na Pré-Libertadores e avançou até a fase de grupos. Porém, a meta para 2026 é terminar a primeira divisão entre os quatro melhores times para conseguir a classificação direta no torneio internacional.

Com o objetivo posto, o foco está em ultrapassar o Mirassol – atual 4º colocado do Brasileirão. Para isso, somente um triunfo interessa ao Bahia em São Paulo. Além de vencer os paulistas, o Tricolor vai precisar secar o Mirassol diante do Sport, lanterna da Série A. Um empate do Leão Caipira no Recife já encerraria as chances do Esquadrão terminar a rodada entre os quatro primeiros times.

O principal empecilho para o Bahia é justamente o desempenho como visitante. O clube baiano não consegue um triunfo fora de casa desde o dia 16 de agosto, quando superou o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena. Desde então, já são cinco confrontos em que os tricolores não conseguem somar três pontos longe da Arena Fonte Nova. Os baianos venceram apenas três jogos como visitantes na Série A em 2025.

A história entre São Paulo e Bahia já tem 52 jogos disputados entre as duas equipes, com 17 triunfos para o Esquadrão, 15 empates e 20 derrotas. O retrospecto favorável ao clube paulista se estende para o cenário da partida deste final de semana. Como visitante, os tricolores baianos venceram apenas quatro de 23 confrontos, enquanto empatou sete vezes e perdeu 12 jogos.

Apesar da dificuldade, o volante Erick afirma que o time vai entrar concentrado para cumprir o objetivo. “Estamos bem focados, pensando em um triunfo fora de casa, sempre com respeito pelo adversário. O São Paulo é uma grande equipe do futebol brasileiro, uma camisa pesada, mas nós também temos nossos valores e sabemos da importância desse jogo para a nossa busca pela Libertadores, pelo G4”, deu o recado.

Erick, inclusive, será como um novo reforço para o técnico Rogério Ceni. O jogador ficou cinco meses afastado dos gramados por uma lesão e voltou no meio de semana, diante do Internacional. Em contrapartida, o comandante tricolor ainda não pode contar com o zagueiro David Duarte, com trauma na costela, o meia Everton Ribeiro, em recuperação de cirurgia na tireoide, e o volante Caio Alexandre, que trata uma lesão na coxa.