São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto contra a equipe paulista ocorre neste sábado (25), a partir das 21h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:30

Bahia foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi
Último jogo entre Bahia e São Paulo no Morumbi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A noite de sábado (25) promete emoção no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Bahia em um confronto direto que pode influenciar tanto a disputa por vaga na Libertadores quanto a briga para se manter entre os primeiros colocados. A bola rola às 21h30.

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

São Paulo

O Tricolor paulista vive um momento de oscilação no campeonato. Após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, a equipe comandada por Hernán Crespo caiu para a oitava colocação e viu o Vasco ultrapassá-la na tabela. Agora, o São Paulo está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6 — são sete pontos de vantagem para o Z4 e oito de distância para o Bahia, que abre o grupo de classificação direta à Libertadores.

Internamente, garantir um lugar no G6 é tratado como o principal objetivo até o fim da temporada, inclusive por questões orçamentárias do clube. Diante do torcedor no Morumbis, o time busca uma vitória para retomar a confiança e se reaproximar da zona de classificação.

Bahia

Em grande fase sob o comando de Rogério Ceni, o Esquadrão ocupa a quinta colocação, com 49 pontos, e quer aproveitar o bom momento para encostar no G4. O treinador pode ter um reforço importante: o atacante Erick Pulga, que treinou parcialmente com o elenco e está em fase final de recuperação de lesão na coxa.

Enquanto isso, David Duarte (trauma na costela), Everton Ribeiro (recuperação de câncer na tireoide) e Caio Alexandre (lesão na coxa) seguem como desfalques, realizando atividades separadas. Mesmo com baixas, o Bahia chega confiante após sequência positiva e busca mais três pontos fora de casa.

Prováveis escalações de São Paulo x Bahia

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

