Vitória enfrenta a Ferroviária em busca de feito inédito na Copa do Brasil feminina

Leoas buscam classificação histórica para as quartas em jogo disputado nesta quinta-feira (18), às 16h, em Araraquara

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:15

Leoas treinando em preparação para enfrentar a Ferroviária
Leoas treinando em preparação para enfrentar a Ferroviária Crédito: Karla Porto/EC Vitória

O Vitória tem um compromisso decisivo nesta quinta-feira (18), às 16h, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão da N Sports. A equipe rubro-negra busca um feito inédito em sua história no futebol feminino: avançar às quartas da competição.

Sob o comando do técnico Anderson Magalhães, as Leoas concluíram a preparação para o confronto na última terça-feira (16), no CT Manoel Pontes Tanajura e viajaram para Araraquara na manhã desta quarta-feira (17). Na fase anterior da Copa do Brasil, o time garantiu a classificação ao vencer o Mixto por 3 a 1 de virada, em Cuiabá, com gols de Karol Lins, Vanessa Pipoca e Vick Moura.

Desde então, o Vitória disputou três jogos pelo Campeonato Baiano e venceu todos: 7 a 1 contra o Atlético de Alagoinhas, 16 a 0 diante do Porto e 4 a 0 sobre o Camaçariense. Os resultados mantêm o time na liderança do Grupo A e com o melhor ataque da competição, somando 27 gols marcados.

