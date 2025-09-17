LEOAS DA BARA

Vitória enfrenta a Ferroviária em busca de feito inédito na Copa do Brasil feminina

Leoas buscam classificação histórica para as quartas em jogo disputado nesta quinta-feira (18), às 16h, em Araraquara

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:15

Leoas treinando em preparação para enfrentar a Ferroviária Crédito: Karla Porto/EC Vitória

O Vitória tem um compromisso decisivo nesta quinta-feira (18), às 16h, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão da N Sports. A equipe rubro-negra busca um feito inédito em sua história no futebol feminino: avançar às quartas da competição.



Sob o comando do técnico Anderson Magalhães, as Leoas concluíram a preparação para o confronto na última terça-feira (16), no CT Manoel Pontes Tanajura e viajaram para Araraquara na manhã desta quarta-feira (17). Na fase anterior da Copa do Brasil, o time garantiu a classificação ao vencer o Mixto por 3 a 1 de virada, em Cuiabá, com gols de Karol Lins, Vanessa Pipoca e Vick Moura.

