Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos

Vitamina comum no dia a dia pode reverter situação

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:00

Uma vitamina é capaz de pigmentar novamente os fios brancos, voltando-os à cor original
A tão sonhada solução para reverter os cabelos brancos e recuperar sua cor natural, sem precisar de tinturas, está mais perto do que você imagina. Uma descoberta científica promete transformar a maneira como encaramos o envelhecimento capilar.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia identificaram a vitamina B5, especificamente o pantotenato de cálcio, como a substância capaz de restaurar a cor dos fios já grisalhos. É uma "tintura" de dentro para fora.

Essa vitamina é fundamental na síntese de melanina, o pigmento responsável por dar cor ao cabelo. A deficiência de nutrientes, além da genética e estilo de vida, influenciam o embranquecimento.

O papel da vitamina b5

A vitamina B5 possui um papel fundamental na saúde capilar, auxiliando diretamente na produção de melanina. Isso não apenas ajuda a manter a cor dos cabelos, mas também melhora a condição geral dos folículos capilares.

Esse processo combinado retarda o envelhecimento dos fios e fortalece sua estrutura, promovendo cabelos mais saudáveis e resistentes. Além disso, a B5 funciona como um antioxidante poderoso, neutralizando radicais livres que aceleram o envelhecimento.

Resultados impressionantes

Um estudo conduzido por cientistas da Universidade da Califórnia, com resultados publicados na revista Skin Appendage Disorders, trouxe achados promissores. Eles observaram que a ingestão diária de 200 mg de pantotenato de cálcio foi eficaz.

Dois participantes do estudo recuperaram a cor natural de seus cabelos em apenas um mês de uso contínuo da substância. Para manter níveis adequados de B5 no corpo, inclua em sua dieta carnes magras, peixes, ovos, nozes e sementes diversas.

Vegetais folhosos escuros e grãos integrais também são excelentes fontes da vitamina. Além da alimentação, a suplementação com ácido pantotênico, outra forma da B5, mostra-se eficaz, principalmente em casos de deficiência no sangue.

Você pode encontrar este ácido em produtos específicos para a saúde capilar. A vitamina B5 também é um componente comum em muitos suplementos multivitamínicos, facilitando sua ingestão diária e garantindo o consumo adequado.

