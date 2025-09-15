DICAS

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:00

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica Crédito: Shutterstock

Apesar de deixarem o banheiro mais moderno e elegante, os boxes de vidro acumulam sujeira com facilidade e acabam se tornando um desafio na hora da faxina.

Com o passar dos dias, resíduos de sabão, manchas de calcário e até marcas de mãos ficam impregnados, deixando o vidro opaco.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica 1 de 5

Para quem tem a rotina corrida, a limpeza pode parecer ainda mais complicada. Mas a boa notícia é que existem formas de deixar o vidro brilhante novamente, sem gastar muito e sem precisar de horas esfregando.

A seguir, conheça cinco soluções caseiras para recuperar o brilho do box de vidro do banheiro.

1. Vinagre quente

O vinagre é um dos aliados mais poderosos na limpeza do dia a dia. Seu componente principal, o ácido acético, possui ação antimicrobiana e ajuda a dissolver sujeiras difíceis.

Quando aquecido, o efeito é ainda mais forte, já que a temperatura contribui para amolecer os resíduos.

O processo é simples: aqueça o vinagre em uma panela (sem deixar ferver) e aplique no box com um borrifador. Aguarde cerca de 30 minutos e finalize com um pano de microfibra, que limpa sem arranhar. O resultado é um vidro transparente e livre de manchas.

2. Vinagre com sal

Se o vinagre sozinho já garante bons resultados, imagine combinado com o sal. Esse ingrediente tem um leve efeito abrasivo, semelhante a uma esfoliação, o que ajuda a retirar a sujeira mais impregnada.

Basta misturar uma xícara de vinagre com três a quatro xícaras de água morna e acrescentar um punhado de sal. Use a mistura para esfregar o box e devolver o brilho. Como o cheiro pode ser forte, finalize a limpeza aplicando um aromatizador no banheiro.

3. Sabão para lavar louça

O detergente de cozinha também é uma opção prática e acessível para quem não tem vinagre em casa. Basta diluir um pouco do produto em água, molhar uma esponja macia ou um pano e esfregar no vidro.

Além do box, essa solução funciona bem para azulejos do banheiro ou da cozinha, já que o detergente tem alto poder desengordurante. Ou seja, é uma forma versátil de deixar a casa mais limpa gastando pouco.

4. Abrilhantador de louça

O secante abrilhantador, usado em máquinas de lavar louça, também pode ser um aliado na hora de limpar vidros. Ele tem a função de secar, evitar manchas e deixar a superfície da louça brilhante.

Aplique uma colher de sopa do produto diluído em uma xícara de água sobre o vidro, deixe agir por alguns minutos e retire com pano de microfibra. O brilho fica visível quase imediatamente.

5. Limão

Quem prefere opções mais naturais pode apostar no limão. Rico em ácido cítrico, ele funciona como desengordurante e ajuda a soltar crostas que parecem impossíveis de remover.