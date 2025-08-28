DICAS DE LIMPEZA

Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Aprenda como higienizar o micro-ondas sem esforço e com um ingrediente da cozinha

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:05

Truque caseiro com limão deixa o micro-ondas limpo e perfumado em poucos minutos Crédito: Imagem gerada por IA

Limpar o micro-ondas pode parecer uma tarefa difícil, mas existe um truque caseiro que resolve o problema em poucos minutos. O melhor de tudo: você só precisa de um item comum que provavelmente já tem na cozinha.

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais práticos do dia a dia, mas também é um dos que mais acumulam sujeira. Respingos de molhos, gordura e cheiros fortes acabam grudando facilmente, especialmente quando não se usa tampa protetora.

O truque simples que vai te ajudar

Para essa limpeza rápida, você só vai precisar de um limão, um recipiente que possa ir ao micro-ondas e um pouco de água. Esprema o suco do limão no recipiente, adicione a casca e complete com água.

Em seguida, coloque no micro-ondas e aqueça em potência máxima por cerca de três minutos, até o líquido começar a ferver. Depois, deixe o recipiente lá dentro, com a porta fechada, por mais cinco minutos para o vapor agir.