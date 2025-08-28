Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a limpar o micro-ondas com segredinho que você tem na sua casa

Aprenda como higienizar o micro-ondas sem esforço e com um ingrediente da cozinha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:05

Truque caseiro com limão deixa o micro-ondas limpo e perfumado em poucos minutos
Truque caseiro com limão deixa o micro-ondas limpo e perfumado em poucos minutos Crédito: Imagem gerada por IA

Limpar o micro-ondas pode parecer uma tarefa difícil, mas existe um truque caseiro que resolve o problema em poucos minutos. O melhor de tudo: você só precisa de um item comum que provavelmente já tem na cozinha.

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais práticos do dia a dia, mas também é um dos que mais acumulam sujeira. Respingos de molhos, gordura e cheiros fortes acabam grudando facilmente, especialmente quando não se usa tampa protetora.

Uso do micro-ondas

Micro-ondas é prático, mas alguns alimentos podem causar problemas; use a função "descongelar" do micro-ondas (geralmente a potência mais baixa) por Freepik
Coloque o alimento em um recipiente com tampa para reter umidade por Imagem gerada por IA
Adicione um pouco de água ou óleo para ajudar no aquecimento; Mexa ou vire a comida a cada 2 minutos para garantir uniformidade (Imagem: Serghei Starus | Shutterstock) por
1 de 3
Micro-ondas é prático, mas alguns alimentos podem causar problemas; use a função "descongelar" do micro-ondas (geralmente a potência mais baixa) por Freepik

O truque simples que vai te ajudar

Para essa limpeza rápida, você só vai precisar de um limão, um recipiente que possa ir ao micro-ondas e um pouco de água. Esprema o suco do limão no recipiente, adicione a casca e complete com água.

Em seguida, coloque no micro-ondas e aqueça em potência máxima por cerca de três minutos, até o líquido começar a ferver. Depois, deixe o recipiente lá dentro, com a porta fechada, por mais cinco minutos para o vapor agir.

Quando abrir o micro-ondas, basta passar uma papel toalha para remover a sujeira solta. Até as manchas mais resistentes vão sair com facilidade — e ainda sobra o aroma fresco do limão no aparelho.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua