Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-atacante da Seleção tem prisão decretada por dívida de quase R$ 500 mil em pensão

Douglas Costa deve R$ 492.965,29 em pensão alimentícia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:35

Douglas Costa em ação pela Seleção Brasileira
Douglas Costa em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CONMEBOL

O ex-jogador da Seleção Brasileira Douglas Costa teve sua prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (17), em decisão da 6ª Vara de Família de Porto Alegre. Segundo informações do ge, o atacante, que no Brasil atuou por Grêmio e Fluminense, é acusado de não pagar pensão alimentícia, acumulando uma dívida de R$ 492.965,29. 

O mandado, assinado pela juíza Sonali da Cruz Zluhan, prevê pena de 30 dias de prisão, com validade de dois anos, podendo ser cumprido por qualquer autoridade policial ou oficial de Justiça. No mesmo dia da decisão, o Sydney FC, da Austrália — clube em que Douglas atuava desde agosto de 2024 e com contrato válido até meados de 2026 — anunciou a rescisão contratual em comum acordo com o jogador.

Leia mais

Imagem - Ex-treinador do Vitória detona Ancelotti no comando da Seleção: ‘foi um erro’

Ex-treinador do Vitória detona Ancelotti no comando da Seleção: ‘foi um erro’

Imagem - Ex-defensor do Bahia vai disputar a Champions League pela primeira vez

Ex-defensor do Bahia vai disputar a Champions League pela primeira vez

Imagem - Narrador comete gafe e troca nomes de emissoras durante transmissão de jogo

Narrador comete gafe e troca nomes de emissoras durante transmissão de jogo

Essa não é a primeira vez que o atleta enfrenta problemas na Justiça por falta de pagamento de pensão. Em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, Douglas também teve a prisão decretada pelo mesmo motivo.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa construiu carreira internacional com passagens por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). No retorno ao futebol brasileiro, voltou a vestir a camisa do Tricolor gaúcho e depois passou pelo Fluminense, antes de se transferir para o futebol australiano.

Aos 35 anos, o ex-atacante é pai de três filhos: dois de seu casamento com Louise Ramos, entre 2014 e 2019, e uma filha do relacionamento com Nathália Félix, com quem se casou em 2021.

Mais recentes

Imagem - Vitória enfrenta a Ferroviária em busca de feito inédito na Copa do Brasil feminina

Vitória enfrenta a Ferroviária em busca de feito inédito na Copa do Brasil feminina
Imagem - Atacantes iniciam fase de transição em reapresentação do Bahia para duelo contra o Ceará

Atacantes iniciam fase de transição em reapresentação do Bahia para duelo contra o Ceará
Imagem - Bahia elimina o Atlético-MG e faz história na Copa do Brasil feminina

Bahia elimina o Atlético-MG e faz história na Copa do Brasil feminina

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
01

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
03

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
04

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos