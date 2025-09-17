LEMBRA DELA?

Ex-atacante da Seleção tem prisão decretada por dívida de quase R$ 500 mil em pensão

Douglas Costa deve R$ 492.965,29 em pensão alimentícia

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:35

Douglas Costa em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CONMEBOL

O ex-jogador da Seleção Brasileira Douglas Costa teve sua prisão decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (17), em decisão da 6ª Vara de Família de Porto Alegre. Segundo informações do ge, o atacante, que no Brasil atuou por Grêmio e Fluminense, é acusado de não pagar pensão alimentícia, acumulando uma dívida de R$ 492.965,29.

O mandado, assinado pela juíza Sonali da Cruz Zluhan, prevê pena de 30 dias de prisão, com validade de dois anos, podendo ser cumprido por qualquer autoridade policial ou oficial de Justiça. No mesmo dia da decisão, o Sydney FC, da Austrália — clube em que Douglas atuava desde agosto de 2024 e com contrato válido até meados de 2026 — anunciou a rescisão contratual em comum acordo com o jogador.

Essa não é a primeira vez que o atleta enfrenta problemas na Justiça por falta de pagamento de pensão. Em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, Douglas também teve a prisão decretada pelo mesmo motivo.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa construiu carreira internacional com passagens por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). No retorno ao futebol brasileiro, voltou a vestir a camisa do Tricolor gaúcho e depois passou pelo Fluminense, antes de se transferir para o futebol australiano.