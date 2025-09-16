Acesse sua conta
Narrador comete gafe e troca nomes de emissoras durante transmissão de jogo

Jorge Iggor encarou a situação com bom humor

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:41

Jorge Iggor
Jorge Iggor Crédito: Divulgação

Durante a vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 1 x 0 pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o narrador Jorge Iggor, do GE TV, protagonizou um momento curioso. Ao apresentar a equipe escalada para a transmissão, ele acabou citando o nome de sua antiga emissora.

“É o timaço da TNT… digo, do GE TV, todo escalado”, disse, corrigindo-se em seguida. A gafe, no entanto, foi recebida com bom humor pelo narrador, que comentou sobre o deslize.

“Eu estava na contagem. Fiquei anotando em casa quantas transmissões eu tinha feito sem falar o nome da ex. Uma, duas, três… Queria chegar à décima, mas falei na quarta. Achei até que fosse sair na primeira”, contou Iggor, entre risos.

O narrador trabalhou no projeto esportivo da Warner Bros. Discovery de 2007 a 2025 antes de se transferir para a Globo. Atualmente, ele é o principal nome do GE TV, plataforma digital criada para disputar audiência com a Cazé TV nas transmissões ao vivo de eventos esportivos.

