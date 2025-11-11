JÁ TEM DATA?

Cristiano Ronaldo revela última copa e quando vai se aposentar

Portugal pode garantir vaga na próxima Copa do Mundo nesta quinta-feira (13)



O astro Cristiano Ronaldo confirmou que a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, será a última da carreira. A seleção de Portugal ainda não garantiu vaga no Mundial, mas está muito perto de conseguir a classificação. Os portugueses lideram o Grupo F das Eliminatórias Europeias, faltando duas rodadas para o fim. A classificação pode ser obtida na quinta-feira, quando Portugal visita a Irlanda. Cristiano Ronaldo já disputou cinco vezes a Copa do Mundo.

"Definitivamente, sim (será a última Copa da carreira), porque terei 41 anos (no ano que vem)", disse Cristiano Ronaldo por videoconferência em uma cúpula global sobre turismo e investimento, sediada na Arábia Saudita. "Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários, em clubes e também na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento", completou.

Cristiano Ronaldo, que já supera a marca de 950 gols por clubes e seleção, tenta chegar aos mil na carreira. O astro possui contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o ano de 2027, e colocou um prazo para "pendurar as chuteiras".

"Em breve (para se aposentar) para mim significa daqui a 10 anos .. Não, estou brincando", afirmou. "Estou realmente aproveitando o momento agora. Como vocês sabem, no futebol, quando se chega a uma certa idade, os meses passam muito rápido. Me sinto muito bem neste momento. Eu marco gols, ainda me sinto rápido e preciso. Estou curtindo meu jogo na seleção. Mas, claro, sejamos honestos. O que eu quero dizer com 'em breve' é provavelmente daqui a um ou dois anos", previu.

O craque ainda falou sobre a ascensão do filho, Cristiano Ronaldo Júnior, no futebol. O garoto já atua pela seleção portuguesa sub-16. "Como seres humanos, nunca queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas eu desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele", assegurou.