Cristiano Ronaldo revela última copa e quando vai se aposentar

Portugal pode garantir vaga na próxima Copa do Mundo nesta quinta-feira (13)

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:47

Cristiano Ronaldo, que já supera a marca de 950 gols por clubes e seleção, tenta chegar aos mil na carreira. O astro possui contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o ano de 2027, e colocou um prazo para "pendurar as chuteiras".

"Em breve (para se aposentar) para mim significa daqui a 10 anos .. Não, estou brincando", afirmou. "Estou realmente aproveitando o momento agora. Como vocês sabem, no futebol, quando se chega a uma certa idade, os meses passam muito rápido. Me sinto muito bem neste momento. Eu marco gols, ainda me sinto rápido e preciso. Estou curtindo meu jogo na seleção. Mas, claro, sejamos honestos. O que eu quero dizer com 'em breve' é provavelmente daqui a um ou dois anos", previu.

O craque ainda falou sobre a ascensão do filho, Cristiano Ronaldo Júnior, no futebol. O garoto já atua pela seleção portuguesa sub-16. "Como seres humanos, nunca queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas eu desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele", assegurou.

"Não quero aumentar a pressão, porque o que eu quero para ele é que seja feliz. Não importa se ele quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não se deixe pressionar pelo pai, porque isso é muita coisa. Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser ser. Serei o seu apoio", concluiu.

