Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como Cristiano Ronaldo, Anderson Silva e Minotauro trataram lesões sem cirurgia

Técnicas minimamente invasivas têm transformado o tratamento de lesões musculoesqueléticas no esporte de alto rendimento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 06:30

Minotouro, Cristiano Ronaldo e Anderson Silva
Minotauro, Cristiano Ronaldo e Anderson Silva Crédito: Reprodução

A medicina regenerativa tem se tornado cada vez mais relevante, particularmente no universo do esporte de alta performance. Por impactar diretamente o rendimento e a longevidade dos atletas, a procura por tratamentos menos invasivos e mais eficientes tem fomentado progressos significativos na medicina esportiva. Uma das abordagens em ascensão é o uso de ortobiológicos — um método que emprega material biológico do próprio paciente e que ganhou notoriedade após ser adotado por grandes estrelas do esporte, como Cristiano Ronaldo, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro e Mike Tyson.

De acordo com o ortopedista David Sadigursky, pesquisador na área de terapias celulares, a técnica vem se firmando como uma opção complementar para o tratamento de lesões articulares e tendíneas, especialmente em casos de desgaste crônico ou quando não há resposta aos tratamentos convencionais.

“Pesquisas recentes têm ampliado o conhecimento sobre terapias biológicas na recuperação de lesões musculoesqueléticas, como o uso de concentrados de plaquetas e células mesenquimais, que buscam modular a inflamação e favorecer o ambiente intra-articular, aliviando dores e estimulando a cicatrização de tecidos”, conta o médico que tem formação nos Estados Unidos, Espanha e Coreia do Sul.

Leia mais

Imagem - Saiba quais são os protocolos médicos que jogadores passam ao chegar em um novo clube

Saiba quais são os protocolos médicos que jogadores passam ao chegar em um novo clube

Imagem - Médico aponta os perigos para a saúde de tomar creatina em excesso

Médico aponta os perigos para a saúde de tomar creatina em excesso

Imagem - Dor pós-treino ou lesão? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Dor pós-treino ou lesão? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

David ressalta que a ortopedia moderna avança no sentido de oferecer tratamentos menos invasivos, que possam prevenir ou postergar intervenções cirúrgicas mais agressivas. Conforme explica, as opções terapêuticas devem ser personalizadas conforme as necessidades de cada indivíduo. “Além do uso de ortobiológicos, abordagens consolidadas como a terapia por ondas de choque, infiltrações guiadas por ultrassom e fisioterapia podem ajudar na diminuição da inflamação, cicatrização dos tecidos e fortalecimento muscular”, detalha.

Dentre os atletas que já utilizaram essas técnicas minimamente invasivas, o português Cristiano Ronaldo foi um dos casos mais emblemáticos. Conforme noticiado internacionalmente, ele se submeteu à terapia celular para se recuperar mais rapidamente de uma lesão no joelho antes de uma fase crucial da Champions League. O lutador de MMA Anderson Silva também recorreu à técnica após sofrer uma grave fratura na perna, que atingiu tíbia e fíbula, em 2013. O ex-campeão Rodrigo Minotauro e o boxeador Mike Tyson também buscaram a terapia para tratar dores crônicas e lesões acumuladas ao longo de suas trajetórias.

Leia mais

Imagem - Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Imagem - Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; confira lista completa

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; confira lista completa

Imagem - Quem é o atleta mais bem pago da história? Veja o top 10 e suas fortunas

Quem é o atleta mais bem pago da história? Veja o top 10 e suas fortunas

Casos como estes ilustram o potencial da ortopedia contemporânea em promover performance e longevidade atlética, reduzindo a dependência de cirurgias invasivas. “Estamos falando de atletas que dependem do próprio corpo como ferramenta de trabalho. O tempo de recuperação, o alívio da dor e a melhora da função são fatores críticos para que possam seguir competindo em alto nível”, destaca David.

“É importante deixar claro que o uso dessas tecnologias deve englobar um tratamento integrado de reabilitação, fisioterapia, fortalecimento muscular e correção biomecânica, sempre levando em conta as particularidades de cada paciente e oferecendo uma nova perspectiva para quem convive com dor crônica, desgaste articular ou lesões de difícil cicatrização”, reforça.

Leia mais

Imagem - Veja por que alongar e aquecer antes da corrida

Veja por que alongar e aquecer antes da corrida

Imagem - Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Imagem - Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Com uma vasta trajetória em pesquisa e educação, David Sadigursky é um dos criadores do OrthoBIOS, junto com o ortopedista Ronald Barreto, onde conduzem estudos em terapias celulares e oferecem cursos de capacitação para médicos na área de intervenção em dor e medicina ortobiológica. David também é diretor do centro de estudos em terapias celulares da Omane – o primeiro laboratório de manipulação celular do Nordeste, dedicado à pesquisa de terapia celular para lesões ortopédicas, aprovado por Comitê de Ética e pesquisa.

“Nos dedicamos à pesquisa e ao ensino sobre os ortobiológicos para encontrar soluções eficazes e seguras para proporcionar alívio da dor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nossa prática envolve desde a coleta até a manipulação e preparo dos produtos, com avaliação científica dos métodos utilizados, sempre com rigor técnico e excelência acadêmica e clínica”.

Mais recentes

Imagem - Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo

Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo
Imagem - Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008

Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008
Imagem - Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua