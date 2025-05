FORBES

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; confira lista completa

Português atua na Arábia Saudita desde 2023

Cristiano Ronaldo é um dos principais nomes do esporte mundial. É ele, aliás, que lidera o ranking de atletas mais bem pagos do mundo em 2025, recebendo cerca de US$ 275 milhões — ou cerca de R$ 1,56 bilhão. O levantamento é da Forbes. >