DEIXOU A DESEJAR

'Nervosismo e ineficácia': saiba como jogou o filho de Cristiano Ronaldo por Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. fez sua segunda aparição com a seleção sub-15 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. fez sua segunda aparição com a seleção sub-15 de Portugal nesta semana. Após entrar no segundo tempo na vitória por 4 a 1 sobre o Japão, o jovem atacante foi titular pela primeira vez no empate por 1 a 1 contra a Grécia, em partida válida por um torneio disputado na Croácia.

Atualmente, Cristiano Ronaldo Jr. integra as categorias de base do Al-Nassr, clube saudita em que atua seu pai. Ao longo dos últimos anos, o garoto tem acompanhado o astro português em seus clubes, com passagens pelas academias da Juventus e do Manchester United.