PREOCUPAÇÃO

Atacante está em coma induzido após lesão grave sofrida em jogo

Nigeriano Taiwo Awoniyi precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, de 27 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer uma séria lesão abdominal durante a partida entre Nottingham Forest e Leicester City, no último sábado, que terminou empatada em 2 a 2. >

Awoniyi se chocou com a trave durante o confronto e, apesar de ter recebido atendimento médico imediato, retornou ao campo. No entanto, as dores se intensificaram, forçando sua saída da partida. Após avaliações mais detalhadas, o jogador foi levado às pressas para o hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico de urgência.>