CHEGA LOGO, COPA

Salvador vai receber ao menos cinco jogos na Copa do Mundo Feminina de 2027

A equipe analisou diversos locais da Fonte Nova, como gramado, vestiários, arquibancadas e espaços da imprensa

Salvador vai receber ao menos cinco jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 . A revelação ocorreu durante a primeira visita técnica da Fifa, realizada na Arena Fonte Nova nesta terça-feira (13). Ainda não há previsão sobre um número definido de jogos, o que vai acontecer posteriormente. Anúncio da capital baiana como cidade-sede ocorreu na última quarta-feira (7).>

"Nós estamos trabalhando atualmente sobre o calendário de partidas e depois desta visita nós vamos confirmar. Em Salvador e em outras cidades, o mínimo vai ser cinco partidas. Será que a Seleção Brasileira vai pisar em Salvador? Não sabemos até agora. Nós temos um sorteio, normalmente entre novembro e dezembro de 2026, e depois vamos saber", disse Rhiannon Martin, chefe do departamento de Copa do Mundo Feminina da Fifa.>

A equipe analisou diversos locais da Fonte Nova, como gramado, vestiários, arquibancadas e espaços da imprensa, além de vistoriar segurança, locais para convidados e a área de competição. Ao longo da semana, as outras sete cidades-sedes escolhidas como palco da disputa irão recebem a visita da Fifa.>

"Avaliação, em geral, levantou vários itens. A gente escolheu as arenas que já tinham a experiência de um evento FIFA, que já estavam estruturados, para a gente precisar de menos intervenção, mas avaliamos também a questão hoteleira, transporte, centro de treinamento e uma série de outros pontos que foram somando subsídios para a Arena Fonte Nova estar entre as oito escolhidas", explicou Valesca Araújo, head de competição e serviço às equipes da Copa do Mundo Feminina.>