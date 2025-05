SAIBA QUANTO

Ancelotti no Brasil: técnico estrangeiro vai receber o dobro do salário de Tite e Dorival Jr.

O novo comandante do Brasil vai fazer a sua primeira convocação no dia 26 de maio

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de maio de 2025 às 17:00

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2024 Crédito: Real Madrid/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o italiano Carlo Ancelotti como o novo treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (12). O comandante do Brasil vai fazer a sua primeira convocação no dia 26 de maio, após a última partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol. No comando da Amarelinha, o estrangeiro receberá um valor maior que seus antecessores no cargo.>

De acordo com o jornal As, da Espanha, em matéria publicada em junho de 2024, o contrato de Ancelotti prevê um pagamento de 11 milhões de euros anuais do clube espanhol, ou seja, R$ 70 milhões, o que equivale a R$ 5,8 milhões mensais. Carlo Ancelotti receberá entre 4 e 5 milhões de reais mensais no comando da seleção brasileira.>