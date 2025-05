FOI AO CHÃO

Árbitro é substituído após ser nocauteado por jogador na Série C

Rafael Martins Diniz apitava o confronto entre Londrina e Tombense

O árbitro Rafael Martins Diniz precisou ser substituído após ir à nocaute dentro de campo. A cena inusitada ocorreu neste domingo (11), no empate por 1x1 entre Londrina e Tombense, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.>