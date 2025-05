MALAS PRONTAS

Com volta de Zé Marcos, Vitória faz último treino antes de viagem ao Uruguai

Rubro-negro encara o Cerro Largo, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (14)

Após encerrar o jejum de vitórias ao superar o Vasco no último final de semana, o Vitória se reapresentou nesta segunda-feira (12) para realizar o último treino no CT antes de viajar à Montevidéu, no Uruguai. O Leão enfrenta o Cerro Largo nesta quarta-feira (14), pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O duelo será no Centenário, às 21h30 de Brasília.>

O grupo com mais minutagem na partida contra o Vasco fez exame de tomografia e em seguida a recuperação física na academia. Os demais fizeram aquecimento com exercícios de potência e treino de transição com posse de bola no campo 2 do CT. O meia Matheuzinho, expulso diante da equipe carioca, participou dos treinos com bola. A atitude do jogador na partida foi condenada pelo técnico Thiago Carpini.>