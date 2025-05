LA LIGA

Valladolid x Girona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo acontece no Estádio José Zorrilla, em Valladolid

13 de maio de 2025

Nesta terça-feira, Valladolid e Girona se enfrentam pela 36ª rodada da La Liga 2024/2025. O duelo acontece no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, e é crucial para as pretensões das duas equipes na reta final da competição. Enquanto o time da casa tenta fugir da lanterna, os visitantes buscam garantir permanência sem sustos. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Valladolid x Girona ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Disney+, com início às 14h00 (horário de Brasília).>

Valladolid

Lanterna da competição com apenas 16 pontos, o Valladolid vive situação delicada. A equipe comandada por Álvaro Rubio Robres perdeu na última rodada para o Mallorca por 2 a 1 e vê as chances de permanência cada vez mais remotas. Jogando em casa, tentará quebrar a sequência negativa e contar com o apoio da torcida para surpreender.>

Girona

O Girona ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, e ainda não se livrou matematicamente do risco de rebaixamento. A derrota por 1 a 0 para o Villarreal na rodada anterior acendeu o alerta no clube catalão. No último confronto entre as equipes, o Girona levou a melhor com uma vitória por 3 a 0.>

Prováveis escalações de Valladolid x Girona

Valladolid: André Ferreira; Luis Pérez, Cenk Ozkacar, Antonio Candela, Adam Aznou; Eray Cömert, Chuki, Tamás Nikitscher; Selim Amallah, Raúl Moro, Juanmi Latasa. Técnico: Álvaro Rubio Robres.>

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Daley Blind, Ladislav Krejci; Arthur Melo, Ivan Martín, Yangel Herrera; Viktor Tsygankov, Christian Stuani, Cristián Portu. Técnico: Míchel.>

Ficha do Jogo

Jogo: Valladolid x Girona>

Campeonato: La Liga 2024/2025 – 36ª rodada>

Data: Terça-feira, 13 de maio de 2025>

Horário: 14h00 (horário de Brasília)>

Local: Estádio José Zorrilla, Valladolid (Espanha)>