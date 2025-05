SAIBA QUANDO COMEÇA

Bahia anuncia que acesso à Fonte Nova será feito exclusivamente através do reconhecimento facial

A determinação segue o planejamento da nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023

O Bahia anunciou que o acesso à Arena Fonte Nova será feito exclusivamente através do reconhecimento facial a partir de junho. A determinação segue o planejamento da nova Lei Geral do Esporte, sancionada em 2023, onde estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas obrigatoriamente deverão ter acesso por biometria até junho de 2025.>

A implantação total deve começar no jogo contra o Náutico, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para ocorrer no dia 7 de junho, um sábado. O cadastramento dos torcedores é gratuito e já pode ser feito de forma antecipada no site da Arena Fonte Nova.>