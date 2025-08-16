SÉRIE A

Após semana quente nos bastidores, Bahia e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão

Duelo acontece neste sábado (16), às 21h, na Neo Química Arena

Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:00

Cauly é o favorito para ficar com a vaga de Everton Ribeiro, que está suspenso Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Dono da maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro - sete partidas -, o Bahia visita o Corinthians pela 20ª rodada da competição. Em solo paulista, a equipe busca se livrar de um histórico incômodo, já que venceu apenas um dos últimos dez jogos como visitante. A bola rola neste sábado (15), às 21h, na Neo Química Arena.

O duelo esquentou na última quinta (14) após o tricolor acertar a contratação do atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que pertencia ao alvinegro. Para concretizar a negociação, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem atleta com o clube paulista.

A notícia não foi bem digerida pelo Corinthians, que classificou a ação como “ilícita e imoral”. Em nota, o clube anunciou que recorrerá à CBF e à Fifa em busca de medidas cabíveis e acusou o Bahia de atuar como intermediário de negócios no Brasil em favor do Grupo City (CFG). A diretoria alvinegra também informou o rompimento das relações institucionais com o Esquadrão e com o CFG.

No jogo, o Esquadrão defende uma invencibilidade de sete partidas na Série A. Na 4ª posição do torneio, a equipe somou 30 pontos em 17 partidas e busca alcançar voos ainda mais altos no segundo turno. Até o momento, foram oito triunfos, seis empates e três derrotas no Brasileirão.

“Sabemos que ganhar como visitante é essencial. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, dentro da casa deles, mas sabemos da nossa força e de como nos preparamos durante a semana para que possamos fazer um grande jogo lá”, disse o volante Caio Alexandre.

As visitas a São Paulo não costumam ser agradáveis para o tricolor baiano. A equipe perdeu oito dos últimos dez jogos e venceu apenas quatro dos 26 confrontos realizados fora de casa. O último duelo em solo paulista foi pelo Brasileirão do ano passado, quando o Timão ganhou por 3x0, com gols de Memphis Depay (duas vezes) e Yuri Alberto.

O histórico do confronto também é favorável ao alvinegro, que venceu 29 dos 62 jogos disputados e perdeu apenas duas das últimas dez partidas entre os times. A última vez que o Bahia levou a melhor foi em novembro de 2023, numa goleada por 5x1 na Neo Química Arena, que ajudou o time na luta contra o rebaixamento na Série A daquele ano. Os gols baianos na ocasião foram marcados por Rezende, Cauly, Thaciano (duas vezes) e Ademir. Renato Augusto diminuiu para o adversário.

Desfalques

O técnico Rogério Ceni não contará com os zagueiros Fredi Lippert e Kanu, o volante Erick, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Erick Pulga, vetados pelo departamento médico. Outro que não atua no fim de semana é Éverton Ribeiro, suspenso com três cartões amarelos.

Recém-contratado junto ao Santos, o goleiro João Paulo está em Salvador, onde fez exames, mas ainda aguarda registro no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e não estará apto para a partida.

O Corinthians está na 13ª posição e não vence há cinco rodadas. No recorte dos últimos dez jogos, a equipe acumula apenas um resultado positivo. Já na Neo Química Arena, são quatro partidas sem vitória, com o último triunfo ocorrendo em maio, por 1x0, contra o Santos.

O alvinegro terá um desfalque importante para o confronto: o atacante Yuri Alberto, que foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal. Também estão fora o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Angileri e o atacante Romero, suspensos, além do lateral-esquerdo Hugo, o meia Carillo e o atacante Memphis Depay, que se recuperam de lesão.

“Independentemente de quem for jogar do lado de lá, enfrentaremos grandes adversários, então temos que entrar muito focados e conscientes do que queremos”, afirmou Caio Alexandre, confiante.