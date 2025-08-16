Acesse sua conta
Canal esportivo estreia na TV aberta com futebol europeu; veja como sintonizar

Além de futebol, nova emissora vai transmitir basquete, vôlei, atletismo e automobilismo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 16:02

a
Novo canal de esportes é operado pelo Grupo Kalunga Crédito: Reprodução

Quem gosta de esportes ganhou uma nova opção para acompanhar as partidas. Estreou, neste sábado (16), o canal Xsports, o primeiro da TV aberta com programação totalmente dedicada ao conteúdo esportivo.

A nova emissora terá transmissão gratuita 24 horas por dia com foco no futebol europeu, basquete, vôlei, atletismo e automobilismo, além de modalidades olímpicas e paralímpicas. A exibição de Tottenham x Burnley, às 11h, pela primeira rodada da Premier League, marcou a estreia do canal.

Nomes de peso como Milton Leite, ex-narrador da Globo e o comentarista Mauro Beting fazem parte do novo projeto e estrearam na partida entre Stuttgart e Bayern de Munique, pela Supercopa da Alemanha, que começou às 15h15.

O canal opera em frequências digitais UHF. Em Salvador, os telespectadores podem ser sintonizar na numeração 13.1. Não há cobertura para outras regiões da Bahia.

Veja os campeonatos com transmissão da nova emissora:

Premier League (Campeonato Inglês)

La Liga (Campeonato Espanhol)

Bundesliga (Campeonato Alemão)

Serie A (Campeonato Italiano)

Liga Portugal (Campeonato Português

